Viviano e Stankovic, Ascoli e Samp cambiano i portieri

Dopo averla fatta da padrona dal primo luglio fino a oggi, gli attaccanti per un giorno non sono più al centro del calciomercato di Serie B. Due squadre del campionato cadetto, fra cui una favorita per il salto di categoria, hanno cambiato gli estremi difensori.

Uno è un gradito ritorno, l'altro è una giovane promessa. Stiamo parlando di Emiliano Viviano e di Filip Stankovic. Entrambi i portieri dopo anni di esperienze fuori dall'Italia, hanno trovato casa nel campionato cadetto. Ad accoglierli sono i bianconeri dell'Ascoli e i blucerchiati della Sampdoria.

Viviano firma con l'Ascoli, Stankovic alla Samp

Emiliano Viviano negli ultimi tre anni ha difeso la porta del Fatih Karagümrük, squadra militante nella massima serie calcistica della Turchia, allenata in passato da Andrea Pirlo. Il portiere ex Spal e Sporting Lisbona, svincolatosi dal club turco, ha accettato la proposta dell'Ascoli. Per lui un contratto annuale fino al 30 giugno 2024.

Filip Stankovic, figlio di Dejan e nipote di Milenko Acimovic, passerà in prestito dall'Inter alla Sampdoria. Il classe 2002 negli ultimi tre anni ha giocato nel Volendam e quest'estate si è messo in luce fra i pali dei nerazzurri durante le amichevoli pre-stagionali. Come riportato da Sportmediaset l'affare è ai dettagli e non rientra nel trasferimento di Audero all'Inter. In questo caso è previsto un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del club lombardo.