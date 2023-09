Calciomercato Juventus: Kostic in bilico, Giuntoli lavora al ritorno di un grande ex

Situazione Kostic in bilico per la Juventus: il connazionale di Vlahovic sembrava dover essere titolare e protagonista come l’anno scorso, e invece un Cambiaso in grande spolvero gli ha soffiato il posto, tant’è che negli ultimi giorni di calciomercato, si vociferava di una sua partenza. Il suo futuro è in bilico, con Giuntoli che per giugno lavoro al ritorno di un grande ex.

Potrebbe tornare alla Juve un nome conosciuto

Il calciomercato non dorme mai e un dirigente esperto come Giuntoli lo sa bene, motivo per cui, per la fascia sinistra, l’idea ritorno di Spinazzola non è utopia. Stando a Calciomercato.it, il rinnovo dell’ex Juventus con la Roma è lontano al momento, e tutto fa pensare ad un addio la prossima estate, alla naturale scadenza del suo contratto. Sicuramente le prestazioni dell’ultimo anno di Spinazzola sono calate rispetto al passato, ma prenderlo a zero potrebbe risultare un ottimo affare. Tutto chiaramente dipenderà dall’eventuale partenza di Kostic, ma se Cambiaso dovesse mantenere questo rendimento, lo spazio per il serbo si assottiglierebbe ulteriormente, a maggior ragione se aggiungiamo a ciò un Iling Junior in rampa di lancio. Ad oggi un addio alla Juventus è cosa assai probabile.