Calciomercato Juventus, assalto a Samardzic

La Juventus si muove già in vista del calciomercato di gennaio: dopo la conferma della positività di Pogba al testosterone, i bianconeri sono alla ricerca di un sostituto a centrocampo. Il nome su cui punta la dirigenza piemontese è quello di Lazar Samardzic, già vicino all'Inter in estate.

Lazar Samardzic infiamma il calciomercato della Juventus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, I dirigenti bianconeri sono alla ricerca di un sostituto a centrocampo di Paul Pogba dopo la conferma della squalifica per doping, e la mezzala dell'Udinese è il nome in cima alla lista della Juve. Il serbo, nato a Berlino, era già stato cercato in estate da una società italiana: si trattava dell'Inter, arrivata ad un passo dalla conclusione dell'affare, sfumato poi all'ultimo istante della trattativa. Il giocatore è quindi rimasto ad Udine e, nonostante la partenza difficile della sua squadra, è diventato un punto di riferimento del centrocampo di Sottil.

Calciomercato Juventus, la formula per Samardzic

L'idea della Juventus sarebbe quella di intavolare una trattativa simile a quella che stava per portare Samardzic in nerazzurro. I bianconeri vorrebbero infatti prelevare il giocatore in prestito con un obbligo di riscatto fissato al raggiungimento di determinati requisiti, come ad esempio il raggiungimento della qualificazione in Champions League. Tuttavia non è da escludere l'inclusione di una contropartita, che i friulani sperano essere Samuel Iling Junior.

Le cifre di Samardzic

Sono cifre importanti quelle del giocatore destinato a sostituire Pogba nell'immediato futuro. Pur trattandosi di un 21enne, questa è la quinta stagione del serbo tra Bundesliga e Serie A. Nel campionato tedesco, giocato in giovanissima età, conta 10 presenze distribuite tra Herta Berlino e Lipsia e 1 assist, mentre sono 2 i gol e gli assist regitrati nella prima stagione con l'Udinese. Poi lo scorso anno è arrivata la consacrazione del talento nato a Berlino, dove nonostante la presenza di 2 pari ruolo importanti come Pereyra e Lovric è riuscito a ritagliarsi 37 presenze, nelle quali ha messo a segno 5 gol e fornito 4 assist ai compagni. Il mancato trasferimen to all'Inter di questa estate non ha comunque fermato Samardzic dall'iniziare alla grande questa nuova campagna con la sua vecchia squadra: sono già 2 le marcature in sole 8 partite.