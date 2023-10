Fabio Cannavaro: "Stavo per diventare l'allenatore della Fiorentina"

Fabio Cannavaro si è confessato a calciomercato.com, dichiarando tra l'altro di essere stato molto vicino a diventare l'allenatore della Fiorentina. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda, partendo da una collocazione temporale della notizia.

In un'intervista esclusiva rilasciata a calciomercato.com, Fabio Cannavaro ha rivelato, tra le altre cose, di essere stato ad un passo dal diventare il tecnico della Fiorentina qualche anno fa.

Fabio Cannavaro alla Fiorentina: ecco perché la cosa non è andata in porto

Torniamo indietro col calendario al marzo del 2021: la Viola, in grosse difficoltà di classifica, riceve le dimissioni del suo allenatore Cesare Prandelli (per motivi di stress e salute) e pensa a Cannavaro come sostituto (secondo quanto sostiene lo stesso ex calciatore di Parma e Juventus). Ma il Guangzhou, la società cinese che lo ha come mister, non lo "libera", potendo vantare una clausola rescissoria da ben 50 milioni di euro.

Così il treno passa, senza che il tecnico napoletano possa salirci sopra, ed a Firenze torna Beppe Iachini (il quale aveva allenato la compagine gigliata anche prima del secondo Prandelli) che porterà, comunque, la Fiorentina alla salvezza.

A fine stagione la Viola sceglierà di ripartire da Vincenzo Italiano (dopo la brevissima esperienza di Gattuso).