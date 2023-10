Fiorentina: le ultime sui rinnovi di Kayode e Bonaventura

La Fiorentina, partita brillantemente in questa stagione 2023/2024, oltre che al presente riflette anche sul futuro. In ambito di rinnovi di contratto la Viola si sta muovendo, tra gli altri, pure per Kayode e Bonaventura. I dettagli delle due bozze di trattativa.

Nonostante si sia soltanto ad inizio stagione, è già tempo di rinnovi di contratto in casa Fiorentina. In particolare analizzeremo in quest'articolo le situazioni che riguardano due calciatori gigliati e cioè: Kayode e Bonaventura.

Fiorentina: in arrivo due rinnovi di contratto

La società toscana è pronta a blindare il giovane Kayode, attraverso un rinnovo di contratto fino al 2028, con un ingaggio di circa 20 volte superiore a quello di oggi (attualmente percepisce 30000 mila euro annui) che scade nel 2024, ma con la Viola che può vantare un'opzione di rinnovo automatico fino al 2025.

Discorso analogo, anche se non stiamo parlando in questo caso di un ragazzo appena arrivato dalla Primavera, è quello che riguarda Giacomo (detto Jack) Bonaventura. Il 34enne giocatore marchigiano ha già in tasca il rinnovo fino al 2025 (che scatterà ad un certo numero di presenze in questa stagione), ma società gigliata ed agenti sarebbero già pronti a mettersi a sedere a breve per un'opzione di rinnovo (addirittura) fino al 2026, che significherebbe per il talentuoso ex Milan chiudere la carriera di calciatore proprio a Firenze.