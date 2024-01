Calciomercato Cagliari: dopo la vittoria con il Bologna doppio colpo in arrivo, ecco i nomi

Il Cagliari vince una partita difficilissima contro un Bologna che finora era capitolato pochissime volte in campionato. Per di più si rituffa sul calciomercato, probabile doppio arrivo per la squadra allenata da Claudio Ranieri. Ecco i nomi e le trattative.

Il Cagliari dopo la "clamorosa" vittoria contro il Bologna per 2-1 tra l'altro ottenuta in rimonta, prova a concludere un doppio colpo di calciomercato. La squadra di Ranieri ha bisogno di rinforzare la squadra anche solo numericamente parlando. Di seguito i nomi e le trattative in corso.

Doppio colpo in arrivo in casa Cagliari

Il calciomercato del Cagliari potrebbe prevedere un doppio colpo in entrata. La squadra di Ranieri potrebbe avere due innesti, uno in difesa e l'altro in attacco per completare la squadra in questa seconda parte di stagione, come riporta il sito mediagol.com. I nomi più accreditati sono quelli di Daniele Verde dello Spezia e Andrea Cistana del Brescia. Sicuramente sono due giocatori che fanno al caso di Ranieri anche tatticamente parlando e anche economicamente per quanto riguarda le casse della società. Verde agirebbe alle spalle della prima punta e porterebbe in dote fantasia ed estro, Cistana sarebbe un valido e affidabile rinforzo per la fase difensiva del Cagliari.