Calciomercato Genoa: ufficiale la cessione di una punta, adesso chi arriva? I favoriti

Il Genoa in questo calciomercato invernale dopo aver "sistemato" la situazione legata a Dragusin, prova a concretizzare qualche operazione, sia in entrata che in uscita. Seguito il profilo di una punta, che andrebbe a completare il reparto offensivo della squadra allenata da Gilardino. Intanto arriva la cessione al Bari di Puscas.

Pellegri nel mirino del Genoa

Il Genoa inizia con le operazioni in uscita: George Puscas ha accettato il Bari. Come riporta il sito pianetagenoa1893 l’attaccante ha accettato un contratto di 6 mesi in prestito secco dal Genoa, ma senza vincoli, fino al prossimo giugno. Puscas dovrebbe arrivare in Puglia domani oppure al massimo mercoledì prossimo. Il Genoa ha chiesto qualche giorno di tempo per prendere un altro attaccante: poi le parti affronteranno gli ultimi dettagli. C’è comunque un’intesa totale col giocatore, pronto a fare le valigie. Il Bari ha superato la concorrenza dello Spezia. Il Genoa punta adesso su un rinforzo importante, i nomi che circolano sono quelli di Pellegri e di Nzola.