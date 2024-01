Calciomercato Inter: Medhi Taremi pronto a vestire la maglia nerazzurra. Ecco quando arriverà il calciatore iraniano dal Porto

Il calciomercato dell'Inter resta sempre attivo tutto l'anno e le trattative si susseguono. Nomi importanti, tra cui quello di Medhi Taremi, calciatore in forza al Porto. L'attaccante iraniano vestirà la maglia nerazzurra. Trovato l'accordo tra l'Inter e la società portoghese. Ecco quando arriverà alla corte di Simone Inzaghi.

Il calciomercato dell'Inter regala sempre grandi sorprese. La testimonianza è l'arrivo di Medhi Taremi, pronto a vestire i colori sociali del club nerazzurro. La società del "Biscione" ha già definito con il Porto, attuale club dell'attaccante iraniano, le condizioni per portare il nuovo jolly al coach Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: Medhi Taremi pronto a essere nerazzurro

Già da diverso tempo l'entourage dell'Inter stava portando avanti la trattativa con la dirigenza del Porto per definire gli accordi, con l'obiettivo di far indossare a Medhi Taremi la maglia nerazzurra. Difatti, sembrava che l'Inter diventasse il nuovo club dell'attaccante iraniano già dalla scorsa estate ma le interferenze del Milan, anch'esso interessato, misero in stand by l'operazione di mercato.

Il club di Steven Zhang ha ripresto i contatti e avrà il grande vantaggio di portarlo alla corte di Simone Inzaghi a parametro zero, grazie alla parsimonia di Beppe Marotta che ha saputo pazientare per piazzare il grande colpo del mercato interista.

L'attaccante dell'Iran, classe 1992, è attualmente impegnato con la propria nazionale in Coppa d'Asia: al suo ritorno in Portogallo, metterà nero su bianco per rendere effettivo il trasferimento all'Inter previsto per il prossimo giugno. Gli accordi previsti faranno sì che Taremi rimanga per almeno due anni a Milano, quindi fino al 30 giugno 2026, con l'opzione per una terza stagione. Lo stipendio per lui sarà di 3 milioni di Euro all'anno.

Questa operazione di mercato metterà nelle condizioni di vedere una cessione tra i calciatori del reparto avanzato: il nome che dovrebbe mancare in vista della prossima stagione è quello di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno non rinnoverà il contratto e lascerà spazio proprio all'attuale attaccante del Porto.

Con i "Dragões", finora, Taremi ha vinto un titolo nazionale, una Coppa di Lega Portoghese, due Coppe del Portogallo e due Supercoppa di Portogallo.