Calciomercato: la Roma vuole Baldanzi, ma l'Empoli non ci sta

Tra le notizie di calciomercato della giornata di oggi, da segnalare quella che racconta di un interesse assolutamente reale della Roma per Tommaso Baldanzi. La trattativa, però, parte con degli ostacoli importanti. Superabili o meno, ce lo diranno i prossimi giorni.

Nelle ultime ore, la Roma ha mosso i primi passi con l'entourage di Tommaso Baldanzi. Vi diciamo subito, però, che si tratta di una trattativa difficilissima e vi spieghiamo anche il perché.

Calciomercato Roma, Baldanzi: sogno o realtà?

La redazione di Sky Sport ed il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio hanno riportato per primi la notizia di un interesse della società giallorossa per Tommaso Baldanzi. Abbiamo quindi approfondito la situazione e ci risulta quanto segue.

Innanzitutto, stiamo parlando di un giocatore per il quale stravedono in molti (a cominciare dallo stesso Daniele De Rossi), ma che quest'anno nel Campionato dell'Empoli ha inciso molto meno di quanto ci si aspettasse.

Il suo talento cristallino non è comunque in discussione ed allora la Roma ci prova, ma deve prima terminare le operazioni in uscita.

La liquidità per un affare del genere non sembra esserci, per questo dalla capitale spingerebbero per un prestito con diritto di riscatto.

L'Empoli da parte sua non vorrebbe cedere il giocatore prima di giugno (sia per il discorso salvezza che per rivalutarlo) e comunque mai in prestito.

Per tutti questi motivi l'affare resta di difficile realizzazione, nonostante l'interesse dei giallorossi sia reale.