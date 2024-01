Calciomercato Lecce: cessione a breve per il top player, ecco la nuova destinazione

In questo calciomercato invernale il Lecce potrebbe perdere un suo top player che però quest'anno non sta affatto trovando continuità ne brillantezza. Ecco la nuova probabile destinazione del giocatore legato ormai al Lecce da moltissime stagioni. Le news.

Il Lecce in questa finestra lunga di calciomercato invernale potrebbe perdere il suo capitano, Gabriel Strefezza. Da diverso tempo girano voci di una sua probabile cessione e spesso è stato accostato al Torino, spunta invece una nuova squadra dalla Serie B che sembra essere attualmente la favorita al suo acquisto.

Il Como vuole Strefezza

La squadra che è piombata con forza su Strefezza si tratta del Como, come riporta il sito pianetaserieb.it. Il Como cerca il colpo per questo finale di calciomercato invernale e di conseguenza alzare ulteriormente l’asticella. Il Como sta cercando di prendere Strefezza ed è pronto a presentare un’offerta ufficiale. Può essere il colpo della Serie B. Il Lecce è disposto ad ascoltare offerte, lo aveva detto anche pubblicamente il direttore sportivo della società giallorossa. Al momento, non risultano concorrenti per il fantasista, neppure dalla A. Quindi, il Como ci proverà fino alla fine per piazzare il colpo da novanta. Trattativa che, comunque, rimane complicata da sbloccare.