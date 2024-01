Calciomercato Milan, obiettivo Buongiorno: la situazione

Il Milan è in cerca di un difensore centrale, soprattutto a causa delle tante assenze in quel ruolo dovute ad infortuni. Sembra essere molto calda la pista che porterebbe a Milano Alessandro Buongiorno, titolarissimo del reparto arretrato del Torino di Ivan Juric.

Il Milan potrebbe provare a piazzare un colpo in difesa in questa sessione di calciomercato: secondo quanto riportato da più fonti, l'obiettivo sarebbe Alessandro Buongiorno del Torino. I rossoneri sono infatti alla ricerca di almeno un innesto nel reparto arretrato, più precisamente nel ruolo di difensore centrale visti gli infortuni in particolare di Thiaw, Kalulu e Tomori, per non perdere ulteriori punti in campionato e dare maggiori garanzie a Stefano Pioli.

Il Milan si trova al terzo posto nella classifica di Serie A a quota 42 punti, a 4 punti di distanza dalla Juventus (che ha una partita giocata in meno) e a -9 dalla capolista Inter. Questo piazzamento è stato il frutto di un convincente avvio di campionato, seguito però da alcune battute d'arresto, anche condizionate dall'emergenza infortuni venutasi a creare nel corso dei mesi, che ne stanno inevitabilmente influenzando l'andamento.

Calciomercato Milan, si punta Buongiorno

Il Milan è dunque alla ricerca di un nuovo difensore centrale da portare in Lombardia già in questa sessione di calciomercato. Sono già stati fatti alcuni nomi recentemente, ma quello su cui si stanno concentrando maggiormente i rossoneri, secondo fonti tra cui calciomercato.com, è quello di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino di Ivan Juric. I granata dovrebbero dunque rinunciare ad un proprio pezzo pregiato a stagione in corso, ragion per cui la trattativa potrebbe non essere delle più semplici. Inoltre, come riporta Milan News e non solo, la squadra di Urbano Cairo avrebbe rifiutato Lorenzo Colombo come contropartita all'interno della trattativa.

I dirigenti della società lombarda dovranno quindi valutare le prossime mosse, consapevoli del fatto che quella difensiva rimane comunque un'emergenza, nonostante la recente vittoria per 3-1 contro la Roma. La certezza che ha accompagnato le recenti operazioni del Milan è però sempre quella della sostenibilità: il nuovo eventuale acquisto dovrà essere in linea con il progetto intrapreso in tempi recenti dai rossoneri.