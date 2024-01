Calciomercato Milan: per la difesa spunta il nome di Merih Demiral

Il club rossonero vorrebbe dare a mister Stefano Pioli, il difensore classe '98 Merih Demiral, trasferitosi lo scorso giugno dall'Atalanta in Arabia Saudita. L'idea è quella di prelevarlo in prestito, senza alcun diritto di riscatto a fine stagione.

Nel campionato di Serie A il Milan è saldamente terzo in classifica, ma i tifosi non sono contenti delle prestazioni della loro squadra, soprattutto per quanto successo in Coppa Italia (eliminazione da parte dell'Atalanta) e in Champions League (terzo posto, con retrocessione in Europa League). In questi ultimi giorni di mercato, la società rossonera vuole acquistare un rinforzo difensivo, visto che il reparto ha parecchie difficoltà (25 gol subiti in 22 partite ci campionato), dovuto anche agli infortuni di Tomori e Thiaw (senza dimenticare Kalulu).

Ad inizio mese è stato preso dal Verona, Filippo Terracciano, ma si vorrebbe dare a mister Stefano Pioli, il difensore classe '98 Merih Demiral, trasferitosi lo scorso giugno dall'Atalanta in Arabia Saudita (Al-Ahli, con otto presenze: un gol e un assist). L'affare è tutt'altro che in discesa, però l'idea del Milan è quella di prelevarlo in prestito, senza alcun diritto di riscatto quando finirà la stagione attuale, anche perchè il calciatore turco percepisce un ingaggio altissimo (quasi 13 milioni di euro) e viene da un infortunio al menisco, dove è tornato a giocare a dicembre, dopo tre mesi di stop. Nelle prossime ore vedremo si ci sarà l'accelerata decisiva, oppure non se ne farà nulla.

Demiral, higlights