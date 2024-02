Calciomercato Milan: dal Lipsia il bomber per il prossimo anno! Ecco il nome

Il Milan guarda già al futuro, precisamente alla prossima stagione, per quanto riguarda i suoi obiettivi di calciomercato. Interessa ovviamente un giocatore offensivo, da poter regalare a Pioli o eventualmente al prossimo allenatore rossonero che arriverà.

Il Milan concluso il calciomercato invernale, guarda già con attenzione alla prossima sessione estiva. O meglio si programma il proprio futuro. L'interesse principe ovviamente è quello verso un centravanti, considerata anche l'età anagrafica di Giroud. Torna prepotente proprio l'interesse verso un giocatore del Lipsia, già corteggiato da tempo.

Piace al Milan una punta del Lipsia

Il Milan vuole pescare la punta della prossima stagione dalla Germania, per metterla al servizio di Pioli o di un prossimo eventuale allenatore rossonero. Come riporta calciomercato.com, il Milan segue Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003 dell'RB Lipsia. Sembra che ci sia anche l'offerta e non di poco conto da parte del Milan verso il Lipsia per Sesko. Offerti addirittura 40 milioni di euro al club della Red Bull per il 21enne. Sesko piace anche agli inglesi dell’Arsenal e che ha una clausola di rescissione da 50 milioni di euro nel suo contratto in scadenza del 2028. Il Milan ci proverà, ma l'Arsenal come concorrente è un brutto cliente.