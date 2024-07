Calciomercato Genoa: centrocampista in arrivo dalla Juve? E De Winter…

Il Genoa è impegnato a finire meglio possibile questa stagione comunque positiva in Serie A. Intanto si pensa a un nome nuovo a centrocampo per la prossima sessione di calciomercato estivo. Ecco la possibile trattativa e il profilo del centrocampista.

Il Genoa e la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbero effettuare degli importanti “affari”. Del resto come già successo nel recente passato. Ecco il nome nuovo che piace al Genoa e la possibile trattativa che si potrebbe intavolare.

Al Genoa piace un centrocampista della Juve

Come riportato dal sito tuttofrosinone.com, il Genoa vorrebbe arrivare al giovane centrocampista attualmente in forza al Frosinone ma di proprietà della Juventus Enzo Barrenechea. Buona la sua stagione con il Frosinone, il Genoa lo vorrebbe in rosa nel prossimo anno. Potrebbe arrivare utilizzando la stessa formula di De Winter, un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Proprio per De Winter c’è una novità in merito: nelle prossime settimane scatterà l'obbligo di riscatto da parte del Genoa, eventualità che porterà nelle casse bianconere 10 milioni considerando anche i bonus. Altro affare quindi in conclusione tra Genoa e Juventus, in attesa del prossimo. Ovviamente al momento tutto questi discorsi si slegano dal potenziale affare Gudmundsson.