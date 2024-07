Calciomercato Genoa: clamoroso inserimento della Roma per...

Il Genoa nella prossima sessione di calciomercato estiva dovrà difendersi dagli attacchi che arriveranno per un suo top player. O meglio dovrà farsi trovare pronta per una eventuale e probabile cessione. Sul giocatore in questione piomba anche la Roma.

Il Genoa potrebbe continuare a "perdere" pezzi importanti già a partire dal prossimo calciomercato estivo. Dopo la rinuncia (a peso d'oro però) a Dragusin nella scorsa sessione di calciomercato invernale, stavolta il protagonista è Albert Gudmundsson. Per lui arrivano e continueranno ad arrivare richieste da ogni latitudine.

Anche la Roma su Gudmundsson

Nel prossimo calciomercato estivo, come riporta il sito laroma24.it, anche la Roma si inserisce nella corsa al fenomeno di turno Albert Gudmundsson. Inter, Juventus, Fiorentina e Roma su tutte in Italia e alcuni club di Premier League sono attenti alla situazione del fantastista. Il Genoa non si farà trovare di certo impreparato e valuta il giocatore 25-30 milioni, con la possibilità di eventuali inserimenti in contropartite tecniche. Rimanendo sulla Roma, per la squadra di De Rossi se arrivasse Gudmundsson, si tratterebbe di un nuovo giocatore dotato di qualità eccelsa e che non farebbe fatica ad integrarsi con gli altri profili e provare a far decollare definitivamente la squadra giallorossa, oltre che a una eventuale consacrazione personale per il giocatore.