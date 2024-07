Calciomercato, il Napoli prepara la nuova difesa: Hancko e non solo

Dopo l'anno del terzo scudetto, il Napoli è fin qui protagonista di una stagione ampiamente negativa, sia in Campionato che nelle Coppe. In attesa di conoscere il nuovo allenatore, De Laurentiis lavora ad investimenti importanti, conseguenti alla prossima cessione di Osimhen.

Il Napoli è chiamato ad un calciomercato estivo da protagonista, dove si dovrà sostituire un campionissimo come Victor Osimhen, ma utilizzando un budget piuttosto elevato. Già a gennaio, sull'onda futura di Osimhen, la società azzurra aveva investito una discreta cifra.

Calciomercato Napoli: Hancko è il primo obiettivo per la difesa

La ricerca di un centrale difensivo sarà fondamentale in estate e le prime mosse, secondo quanto riferito dal sito Gazzetta.it, porterebbero allo slovacco David Hancko. Per lui garantisce Calzona, anche se non dovrebbe rimanere alla guida tecnica dei partenopei.

Costo dell'operazione? Intorno ai 30 milioni di euro, stando alle voci provenienti dall'Olanda. Il Feyenoord difficilmente scenderà sotto questa soglia per un giocatore che Pantaleo Corvino aveva portato giovanissimo alla Fiorentina.

Le alternative? Sempre La Gazzetta dello Sport le individua in Mario Hermoso, che si sta per svincolare dall'Atletico Madrid, ma che ha un ingaggio pesante. E poi Martinez Quarta, che la Viola potrebbe lasciar partire tra qualche mese per una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza nel 2025.