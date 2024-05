Attento Milan: dall'Arabia Saudita vogliono Leao

Sirene arabe anche per Rafael Leao. Questo racconta il quotidiano portoghese O Jogo. L'Al-Hilal è pronta a fare follie per portare il campione portoghese in Arabia Saudita. Sarebbe coinvolto anche un potente intermediario. Ma forse è troppo forte e giovane per accettare.

Rafael Leao, il quasi 25enne talento enorme del Milan, fa gol a tante squadre nel Mondo. E l'ultimo interessamento concreto sarebbe arrivato dall'Al-Hilal, club saudita nel quale giocano già Milinkovic-Savic e Neymar. Certo, c'è da capire se un giocatore così forte ed ancora così giovane sia propenso ad un trasferimento del genere.

Al-Hilal: pronta un'offerta a 3 cifre al Milan per Leao

Rafael Leao ha un clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Nonostante le finanze quasi illimitate dell'Arabia Saudita, l'Al-Hilal non vorrebbe pagarla per intero, ma garantire comunque al Milan una cifra monstre capace di far vacillare qualsiasi società.

La notizia arriva dal Portogallo e, per la precisione, dal quotidiano O Jogo. Nell'operazione sarà coinvolto Mario Rui, intermediario che ha legami con la famiglia reale saudita.

Ma forse è troppo presto, per il fuoriclasse portoghese, per lasciare il calcio che conta (nonostante una promessa d'ingaggio faraonico), a meno che gli arabi non si mettano a comprare tutti i talenti del Mondo.