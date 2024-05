Juventus, la verità su Thiago Motta: arriva o non arriva?

Thiago Motta allenerà il Bologna o la Juventus nella prossima stagione? Nell'articolo cerchiamo di dare risposta a questa domanda, utilizzando gli ultimi aggiornamenti curati dall'esperto Gianluca di Marzio, per Sky Sport. Ecco quello che può essere decisivo nella scelta del tecnico.

Sono ormai mesi che si rincorrono le voci sul possibile approdo in bianconero di Thiago Motta, in vista della prossima stagione.

La Juventus vuole aspettare la fine dell'annata calcistica per annunciare le proprie decisioni, ma non è più così convinta di Allegri, anche in caso di vittoria della Coppa Italia (oltre alla qualificazione alla Coppa dalle Grandi Orecchie). Dall'altra parte, il Bologna vorrebbe trattenere a tutti i costi il suo allenatore e fargli disputare la Champions League in Emilia.

Il futuro di Thiago Motta: Sky fa chiarezza

Gianluca Di Marzio, il noto giornalista di Sky esperto di calciomercato, ha nelle ultime ore fornito degli aggiornamenti sulla questione Thiago Motta. L'allenatore brasiliano e naturalizzato italiano avrebbe un accordo verbale con la Juventus già da alcuni mesi, ma sta ascoltando comunque i movimenti del Bologna, auspicando una situazione in cui il suo ruolo diventi centralissimo nella società felsinea.

Secondo Di Marzio, se questo scenario non cambierà in maniera sorprendente, accetterà volentieri la proposta bianconera, andando tra l'altro in una squadra che sarà rinnovata in estate da Giuntoli.