Questa mattina alle ore 11.25 prenderà il via l’edizione numero 84 della Freccia Vallone, la corsa ciclistica belga che in questa stagione è stata posticipata all’inizio dell’autunno a causa dell’emergenza Coronavirus che ha stravolto il calendario del 2020. Nella scorsa stagione a trionfare fu Julian Alaphilippe, che tra l’altro domenica scorsa si è laureato campione del mondo ai Mondiali di Imola nella Prova in Linea Elite. Il 24 aprile 2019 il francese bruciò sul traguardo il danese Jakob Fuglsang, mentre terzo giunse l’azzurro Diego Ulissi a sei secondi.

Freccia Vallone 2020, il percorso

Saranno duecento chilometri di lunga attesa prima del decisivo Muro di Huy. Nella prima parte di corsa, nonostante un percorso quasi mai completamente pianeggiante, l’unica vera difficoltà altimetrica sarà la Côte de Trasenter (3,3 km al 4,9%), quando probabilmente la fuga sarà già riuscita ad andare via. La situazione cambierà invece quando si entrerà nel circuito finale, quello appunto comprendente il Muro di Huy, da ripetere tre volte. Il primo ingresso nel circuito avverrà a circa 80 chilometri dall’arrivo con la scalata della Cote d’Ereffe (2,1 km al 5%) seguita subito dall’inedita Côte du Chemin des Gueuses (1,8 km al 6,5%) e a quel punto mancherà soltanto il Muro di Huy (1,3 km al 9,6%) per completare il primo giro di circuito quando mancheranno 63, 5 chilometri alla conclusione. (fonte www.cyclingpro.net).

Freccia Vallone 2020, il borsino dei favoriti

***** Marc Hirschi, Michal Kwiatkowski, Michael Woods

**** Tadej Pogacar, Tim Wellens, Andrea Bagioli

*** Daniel Martinez, Tom Dumoulin, Rigoberto Uran

** Daniel Martin, Jelle Vanendert, Benoit Cosnefroy

* Ivan Sosa, Patrick Konrad, Mikel Landa Meana

Dove vedere Freccia Vallone 2020 streaming gratis e diretta tv

La Freccia Vallone 2020 sarà visibile sia su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e canale 57 del digitale terrestre), dalle ore 13, sia su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle ore 15 con quest’ultimo canale presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Rai Play (gratuito) ed Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste).