Ciclismo, Giro della Toscana 2020: percorso e dove vedere la gara in TV e streaming

Oggi alle ore 10.20 prenderà il via il Giro della Toscana 2020, giunto all’edizione numero 92 e valevole come evento dell’UCI Europe Tour; lo scorso anno la gara (18 settembre 2019) fu vinta in volata dall’azzurro Giuseppe Visconti davanti al colombiano Egan Bernal e il russo Nikolaj Cerkasov giunti rispettivamente secondo e terzo.

Giro della Toscana 2020, il percorso

Percorso ridisegnato per il Giro della Toscana 2020, in cui non ci saranno le scalate sul Monte Serra, che avevano caratterizzato le ultime edizioni, e che sembra così essere più agevole per i velocisti, nonostante qualche difficoltà altimetrica. Dopo la partenza da Pontedera i corridori dovranno affrontare un tratto in linea di 103,9 chilometri che passa da Ponsacco, sale verso Chianni, dopo la discesa si torna in pianura a La Sterza. Dopo di che il gruppo troverà uno strappo in corrispondenza di Lajatico. Superato Capannoli, ci sarà un altro tratto in salita verso Palaia prima di entrare a Peccioli e a Pontedera, con il primo passaggio sulla linea del traguardo in Viale De Gasperi.

Da qui si entrerà nel circuito finale con gli ultimi 79 chilometri contraddistinti nuovamente dall’ascesa verso Palaia e da un nuovo passaggio a Peccioli, prima dell’ultimo tratto completamente pianeggiante nel quale si alzerà inevitabilmente il ritmo della gare ed il gruppo potrebbe rimontare eventuali attaccanti preparandosi per il plausibile sprint finale. (fonte cyclingpro.net).

Giro della Toscana 2020, borsino favoriti

*****Fernando Gaviria, Nacer Bouhanni, Daniel McLay

**** Andrea Pasqualon, Jurgen Roelandts, Dion Smith

*** Enrico Battaglin, Manuel Belletti, Maximilian Richeze

** Giovanni Lonardi, Gianni Moscon, Carlos Barbero

* Travis McCabe, Samuele Battistella, Mathias Norsgaard Jorgensen

Giro della Toscana 2020, diretta tv e streaming

Il Giro dell Toscana 2020 sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), ma solamente in differita con una sintesi di un’ora e mezza, dalle 20.30 alle 22. Per chi invece volesse seguire la diretta della corsa potrà farlo solamente su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.