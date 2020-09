Ciclismo, Mondiali 2020: dove vedere Cronometro Uomini Elite, streaming gratis e diretta tv

Domani 25 settembre alle ore 14.30 prenderà il via la Cronometro Uomini Elite, gara valevole per i Mondiali di ciclismo 2020 che si terranno ad Imola, che proprio all’ultimo ha sostituto la città svizzera di Aigle-Martigny che ha rinunciato a causa dell’emergenza Covid-19. Erano sette anni che la rassegna iridata non si disputava in Italia (Firenze) quando a vincere la Prova a Cronometro fu il portoghese Rui Costa, mentre la cittadina bolognese già una volta aveva organizzato il mondiale, ovvero nel lontano 1968.

Cronometro Uomini Elite, il percorso

Partenza e arrivo presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con il percorso che sarà lungo 28.8 chilometri dove i ciclisti dovranno percorrerlo per nove volte per un totale complessivo di 259.4 km con circa 5000 metri di dislivello. Saranno due le salite ad ogni giro: la prima è quella di Mazzolano (2.7 km al 10% di pendenza media e picchi al 13%); la seconda è Cima Galisterna (2.7 km al 6,4%, con punte nel tratto più ripido del 14%). Dalla cima di quest’ultima, 17 km tra pianura e discesa fino al traguardo.

Cronometro Uomini elite, borsini favoriti

*** Stefan Kung, Filippo Ganna, Rohan Dennis

** Wout Van Aert, Victor Campenaerts, Tom Dumoulin

* Remi Cavagna, Geraint Thomas, Jos Van Emden.

Dove vedere Cronometro Uomini Elite in tv e streaming

La Cronometro Uomini elite sarà visibile sia su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e canale 57 del digitale terrestre) sia su Eurosport (canale 210) con collegamento in entrambi le reti a partire dalle ore 14.30; la gara iridata sarà disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Rai Play (gratuito) ed Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste).