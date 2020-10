Dove vedere la Vuelta 2020 in tv e streaming: la programmazione completa

Da oggi fino a domenica 8 novembre è in programma la Vuelta a Espana giunta all’edizione numero 75 e valida come ventesima prova dell’UCI World Tour; saranno diciotto le tappe in calendario su un percorso di 2 882,8 km, con partenza da Irun e arrivo a Madrid. La corsa era prevista dal 14 agosto fino al 6 settembre, ma l’emergenza Coronavirus ha stravolto il calendario ciclistico, costringendo gli organizzatori a programmarla in pieno autunno.

Dove vedere la Vuelta 2020 in tv e streaming

In questa stagione la Vuelta sarà visibile solamente su Eurosport (canale 210 del decoder Sky, anche sulla piattaforma DAZN per gli abbonati Sky) anche se fino a domenica 25 con la contemporaneità del Giro d’Italia, le ore in programmazione per le prime sei tappe saranno di meno anche se ci sarà una sorta di ping pong (tipo diretta gol calcistico) tra i due grandi eventi. Comunque per chi vorrà seguire le prime sei tappe integrali basterà seguire lo streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Da lunedì 26 ci sarà il collegamento ogni giorno alle ore 13 anche se in alcune tappe il collegamento inizierà prima, e alla fine di ogni frazione è previsto l’appuntamento con Vuelta Extra, uno speciale di venti minuti con i commenti e le analisi a caldo dopo l’arrivo dei corridori, con diversi ospiti importanti.

Ricordiamo che il canale del gruppo Discovery sarà anche quest’anno l’unico a proporre le immagini in Italia, visto che la Rai continua a non avere i diritti della corsa spagnola.

Di seguito tutti gli orari con i quali Eurosport trasmetterà le diciotto tappe in tv, ricordando che le prime sei non saranno integrali.

Dove vedere la Vuelta 2020, orari tappe

1ª Tappa – 20/10: Irun – Arrate (14:55 – 17:50)

2ª Tappa – 21/10: Pamplona – Lekunberri (14:55 – 17:50)

3ª Tappa – 22/10: Lodosa – Laguna Negra de Vinuesa (14:55 – 17:50)

4ª Tappa – 23/10: Numancia – Ejea de los Caballeros (14:55 – 17:50)

5ª Tappa – 24/10: Huesa – Sabinanigo (14:55 – 17:50)

6ª Tappa – 25/10: Biescas – Tourmalet (13:00 – 17:30)

7ª Tappa – 27/10: Vitoria-Villanueva de Valdegovía (13:00 – 17:30)

8ª Tappa – 28/10: Logroño – Alto de Moncalvillo (13:00 – 17:30)

9ª Tappa – 29/10: Castrillo del Val – Aguilar de Campoo (13:00 – 17:30)

10ª Tappa – 30/10: Castro Urdiales – Suances (12:40 – 17:30)

11ª Tappa – 31/10: Villaviciosa – La Farrapona (12:10 – 17:45)

12ª Tappa – 1/11: Oviedo – Angliru (14:00 – 17:30)

13ª Tappa – 3/11: Muros – Monte Ezaro (13:30 – 17:30)

14ª Tappa – 4/11: Lugo – Ourense (12:00 – 17:30)

15ª Tappa – 5/11: Mos – Puebla de Sanabria (10:45 – 17:45)

16ª Tappa – 6/11: Salamanca – Ciudad Rodrigo (13:00 – 17:30)

17ª Tappa – 7/11: Sequeros – La Covatilla (12:00 – 17:45)

18ª Tappa – 8/11: Madrid – Madrid (13:30 – 17:30)