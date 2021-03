Dove vedere Brugge-De Panne 2021: percorso, favoriti, streaming e diretta tv Eurosport?

Oggi alle ore 12.05 prenderà il via la corsa belga Brugge-De Panne, giunta all’edizione numero 45 e che è tornata nella sua collocazione classica, ovvero inizio primavera, dopo che nel 2020 era stata calendarizzata il 21 ottobre per l’emergenza Coronavirus con un trio belga ne primi tre posti: Yves Lampaert vincitore con il tempo di 3h57’12”, davanti a Tim Declercq e Tim Merlier rispettivamente secondo e terzo a 21 e 22 secondi.

Brugge-De Panne, il percorso

Dopo la partenza da Bruges i corridori si dirigeranno verso sud – ovest per 51,5 chilometri prima di entrare nel circuito che caratterizza gran parte della gara. Il tracciato misura 45,1 chilometri e andrà ripetuto per tre volte dagli uomini. Il punto cruciale di questo circuito, che si presenta per lo più pianeggiante, sarà, come da tradizione, il De Moeren, che i corridori dovranno affrontare per tre volte. Non ci sono particolari difficoltà altimetriche in vista del traguardo di De Panne con i velocisti che dovrebbero essere, ancora una volta, favoriti per il successo finale (fonte: cyclingpro.net).

Brugge-De Panne, il borsino dei favoriti

***** Sam Bennett, Pascal Ackermann, Arnaud Démare

**** Cees Bol, Giacomo Nizzolo, Florian Sénéchal

*** David Dekker, Jasper Philipsen, Giacomo Nizzolo

** Nacer Bouhanni, Fernando Gaviria, Elia Viviani

* Matteo Moschetti, Edward Theuns, Luka Mezgec

Dove vedere Brugge-De Panne in tv e streaming

La corsa Bruges-De Panne sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 15; disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Ricordiamo che Eurosport Player è disponibile su PC e Mac tramite Google Chrome (dalla versione 51 in poi), Safari (v.10+) e Firefox (v.52+). Inoltre è disponibile per i seguenti dispositivi:

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11+

Smartphone e tablet con Android 5 o versioni successive

Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Xbox One e PS4

Smart TV Samsung con Tizen OS

Nvidia Shield TV con Android 6+