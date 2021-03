Dove vedere Strade Bianche 2021: streaming gratis e diretta tv

Oggi 5 marzo alle ore 11.45 prenderà la corsa delle Strade Bianche (184 chilometri, terza prova dell’UCI World Tour) giunta alla quindicesima edizione, con partenza (Piazzale della Libertà) e arrivo (Piazza del Campo) a Siena. Nel 2020 la gara, disputata l’1 agosto per l’emergenza Coronavirus, è stata vinta dal belga Wout Van Aert, davanti all’azzurro Davide Formolo e al tedesco Maximilian Schachmann giunti rispettivamente sul traguardo con un distacco di 30 e 32 secondi.

Strade Bianche 2021, il percorso

Seguendo una tradizione ormai consolidata si affrontano circa 63 i chilometri di strade sterrate suddivisi in undici settori. La corsa è caratterizzata, oltre che dallo sterrato, da un tracciato molto ondulato e accidentato caratterizzato da numerose curve e da una prima impegnativa ascesa con pendenze attorno al 10% all’interno del secondo tratto di sterrato. Poco dopo una impegnativa salita, su strada asfaltata, porta a Montalcino, 4 km con pendenza del 5%. L’ultimo tratto in sterrato, quello delle Tolfe, si conclude a 12 km dall’arrivo. Tuttavia la corsa prevede ancora una difficoltà altimetrica, spesso decisiva per determinare il vincitore, infatti a due km dal traguardo finale inizia la salita di Porta di Fontebranda con pendenze al 9%-10%, massima in via di Santa Caterina (16%) a 500 metri dallo striscione d’arrivo finale di Piazza del Campo. (fonte Wikipedia).

Strade Bianche 2021, borsino favoriti

***** Julian Alaphilippe, Wout Van Aert, Mathieu van der Poel

**** Jakob Fuglsang, Bauke Mollema, Tom Pidcock

*** Tadej Pogacar, Zdenek Stybar, Davide Formolo

** Michal Kwiatkowski, Greg Van Avermaet

* Tim Wellens, Gianluca Brambilla, Egan Bernal

Strade Bianche 2021, diretta tv e streaming

SEGUI LA CORSA DELLE STRADE BIANCHE 2021 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

La corsa della Strade Bianche 2021 sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 13.35; sarà possibile anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport HD (canale 210 di Sky) dalle ore 13.50, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming (gratuita) sia su RaiPlay che su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.