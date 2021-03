Dove vedere Volta a Catalunya 2021: percorso, favoriti, streaming e diretta tv Rai Sport?

Volta a Catalunya 2021, grandi stelle al via. Dopo che la scorsa edizione non si è disputata causa Covid, la corsa spagnola ritorna quest’anno con in programma sette tappe dal 22 al 29 marzo. Nodi cruciali del percorso saranno la cronometro di 18,5 km nella seconda frazione nonché gli arrivi in salita di Valter 2000, 11 km con pendenza media del 7,6 %, e di Port d’Ainè, salita di 18 km al 6,8 %. Chiusura della corsa nella classica tappa di Barcellona con il tradizionale Alt de Montjuïc (2,0 km al 5,7%, 8% max), che i corridori dovranno ripetere ben sei volte. Ricordiamo che nel 2019 vinse la Volta a Catalunya il colombiano Miguel Angel Lopez.



Per quanto riguarda i favoriti della Volta a Catalunya 2021, i fari saranno puntati sul team Ineos che schiererà il quartetto Adam Yates, Porte, Carapaz e Thomas, I possibili avversari del team inglese sono Kruijswijk, Valverde, Mas, Simon Yates, Joao Almeida, Hindley, Quintana, Uran, Carthy e Daniel Martin. Curiosità per la partecipazione di Froome, non ancora al meglio della forma, e del tre volte campione del mondo Peter Sagan. Le speranze italiane per un buon piazzamento in classifica generale sono riposte su Ciccone e Masnada. Per la starlist completa della Volta a Catalunya 2021 clicca qui

Tappe Volta a Catalunya 2021

Tappa 1 (22/3): Calella – Calella (177,5 km)

Tappa 2 (23/3): Banyoles – Banyoles (Crono, 18,5 km)

Tappa 3 (24/3): Canal Olimpic de Catalunya – Vallter 2000 (203,1 km)

Tappa 4 (25/3): Ripoll – Port Ainé (166,5 km)

Tappa 5 (26/3): La Pobla de Segur – Manresa (201,1 km)

Tappa 6 (27/3): Tarragona – Matarò (193,8 km)

Tappa 7 (29/3): Barcellona – Barcellona (133 km)



Dove vedere Volta a Catalunya 2021, streaming gratis Giro di Catalogna e diretta tv in chiaro Rai Sport?

La Volta a Catalunya 2021 sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport (canale 211 del telecomando Sky) con collegamento giornaliero a partire dalle 15.30. Gli appassionati potranno seguire la corsa spagnola anche in streaming gratuito per gli abbonati su Eurosport Player e sull’app DAZN. Non è prevista la diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.