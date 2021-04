Dove vedere Freccia del Brabante 2021, programma, orari e streaming

Dove vedere Freccia del Brabante 2021? La corsa primaverile andrà in scena domani, mercoledì 14 aprile. Il percorso si snocciola su 201,7 chilometri da Leuven, che sarà anche la sede d’arrivo dei prossimi Mondiali. Sono 23 le squadre che prenderanno il via, di cui 17 formazioni WorldTour. I corridori partiranno alle ore 12.30 e affronteranno ben 24 muri, di cui 8 in pavé.

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta? La risposta è si, ma non in diretta televisiva in chiaro. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport 1 a partire dalle ore 15.30.

Dove vedere Freccia del Brabante 2021? Favoriti e info streaming

Sono tanti i corridori al via alla Freccia del Brabante. Tra i favoriti per la vittoria finale vi sono Van Aert, Michael Matthews, Jasper Stuyven, Christophe Laporte, Niki Terpstra, Thomas Pidock. Tra gli azzurri invece, occhi puntati su Sonny Colbrelli e Diego Ulissi.

La Freccia del Brabante sarà visibile anche in diretta streaming collegandosi alla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo che in questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Chi sarà il corridore a vincere la tanto attesa corsa primaverile? Non resta che seguire la corsa di domani per scoprirlo.