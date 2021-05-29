Giro del Delfinato, la startlist ufficiale dei corridori al via

Il Giro del Delfinato partirà domani, domenica 30 maggio e si concluderà il 6 giugno. Sono tanti i corridori al via in questa mini corsa a tappe. Nello specifico sono 21 le squadre al via, di cui 19 WorldTour e due Professional.
Giro del Delfinato, la startlist completa
Questa la startlist completa dei corridori al via:
EF EDUCATION – NIPPO
1MICHAEL VALGREN HUNDAHL
2WILLIAM BARTA
3G LAWSON CRADDOCK
4JULIEN EL FARES
5LACHLAN MORTON
6HIDETO NAKANE
7LOGAN OWEN
GROUPAMA – FDJ
11DAVID GAUDU
12BRUNO ARMIRAIL
13WILLIAM BONNET
14KÉVIN GENIETS
15MATTHIEU LADAGNOUS
16OLIVIER LE GAC
17VALENTIN MADOUAS
COFIDIS
21GUILLAUME MARTIN
22SIMON GESCHKE
23NATHAN HAAS
24EMMANUEL MORIN
25ANTHONY PEREZ
26PIERRE LUC PERICHON
27KENNETH VANBILSEN
INEOS GRENADIERS
31GERAINT THOMAS
32ANDREY AMADOR
33TAO GEOGHEGAN HART
34MICHAL KWIATKOWSKI
35RICHIE PORTE
36CARLOS RODRIGUEZ CANO
37DYLAN VAN BAARLE
JUMBO – VISMA
41STEVEN KRUIJSWIJK
42ROBERT GESINK
43LENNARD HOFSTEDE
44SEPP KUSS
45TONY MARTIN
46TIMO ROOSEN
47JONAS VINGEGAARD
MOVISTAR TEAM
51MIGUEL ANGEL LOPEZ
52JORGE ARCAS
53IMANOL ERVITI
54ENRIC MAS
55JOSÉ ROJAS
56ALEJANDRO VALVERDE
57CARLOS VERONA
BORA – HANSGROHE
61WILCO KELDERMAN
62PATRICK GAMPER
63PATRICK KONRAD
64NILS POLITT
65LUKAS PÖSTLBERGER
66MICHAEL SCHWARZMANN
67FREDERIK WANDAHL
AG2R CITROEN TEAM
71BEN O’CONNOR
72DORIAN GODON
73JAAKKO HÄNNINEN
74OLIVER NAESEN
75AURÉLIEN PARET PEINTRE
76GREG VAN AVERMAET
77CLEMENT VENTURINI
ISRAEL START-UP NATION
81CHRIS FROOME
82ALEXANDER CATAFORD
83OMER GOLDSTEIN
84BEN HERMANS
85RETO HOLLENSTEIN
86ALEXIS RENARD
87MADS WÜRTZ SCHMIDT
ASTANA – PREMIER TECH
91ION IZAGUIRRE INSAUSTI
92ALEX ARANBURU DEBA
93DMITRIY GRUZDEV
94ALEXEY LUTSENKO
95YURIY NATAROV
96BENJAMIN PERRY
97OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA
TEAM ARKEA – SAMSIC
101NAIRO QUINTANA
102WINNER ANDREW ANACONA
103WARREN BARGUIL
104ANTHONY DELAPLACE
105LUKASZ OWSIAN
106LAURENT PICHON
107CLÉMENT RUSSO
LOTTO SOUDAL
111TIM WELLENS
112STEFF CRAS
113SÉBASTIEN GRIGNARD
114MATTHEW HOLMES
115SYLVAIN MONIQUET
116HARRISON SWEENY
117BRENT VAN MOER
BAHRAIN VICTORIOUS
121DYLAN TEUNS
122SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ
123EROS CAPECCHI
124SONNY COLBRELLI
125JACK HAIG
126MARCO HALLER
127MARK PADUN
UAE TEAM EMIRATES
131ANDRES CAMILO ARDILA ORDOÑEZ
132MIKKEL BJERG
133SVEN ERIK BYSTRØM
134JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI
135ALEXANDER KRISTOFF
136BRANDON MCNULTY
137IVO OLIVEIRA
DECEUNINCK – QUICK – STEP
141FLORIAN SENECHAL
142SHANE ARCHBOLD
143KASPER ASGREEN
144JOSEF ČERNÝ
145IAN GARRISON
146FABIO JAKOBSEN
147STIJN STEELS
TREK – SEGAFREDO
151MICHEL RIES
152JULIEN BERNARD
153KENNY ELISSONDE
154MATTIAS JENSEN
155RYAN MULLEN
156MADS PEDERSEN
157JASPER STUYVEN
TEAM BIKEEXCHANGE
161KEVIN COLLEONI
162BRENT BOOKWALTER
163TSGABU GEBREMARYAM GRMAY
164KADEN GROVES
165DAMIEN HOWSON
166BARNABÁS PEÁK
167ANDREY ZEITS
TEAM DSM
171MARCO BRENNER
172FELIX GALL
173CHAD HAGA
174MARTIN ALEXANDER SALMON
175MARTIJN TUSVELD
176ILAN VAN WILDER
177KEVIN VERMAERKE
B&B HOTELS P/B KTM
181PIERRE ROLLAND
182FRANCK BONNAMOUR
183MAXIME CHEVALIER
184CYRIL GAUTIER
185ELIOT LIETAER
186QUENTIN PACHER
187SEBASTIAN SCHÖNBERGER
INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
191LOUIS MEINTJES
192JAN BAKELANTS
193JEREMY BELLICAUD
194THÉO DELACROIX
195JASPER DE PLUS
196KEVIN VAN MELSEN
197LOÏC VLIEGEN
TEAM QHUBEKA ASSOS
201FABIO ARU
202SANDER ARMEE
203CARLOS BARBERO205MICHAEL GOGL
206ROB POWER
207DYLAN SUNDERLAND
204SEAN BENNETT