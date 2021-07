Olimpiadi, dove vedere prova in linea ciclismo maschile: streaming e diretta TV Rai 2?

Olimpiadi Tokyo 2020, si corre la prova in linea di ciclismo maschile. Dopo tanta attesa e il rinvio di un anno causa Covid, gli assi del pedale si contenderanno la medaglia d’oro sul tracciato giapponese sabato 24 luglio con partenza alle ore 4.00 italiane. Il percorso è molto duro con 234 km totali caratterizzati da quasi 5000 km di dislivello. I punti cruciali della prova in linea maschile saranno il Monte Fuij con 14 km di salita al 6,5 % e il Mikuni Pass, ascesa di 6 km con una pendenza media il 10,1 %. Gli ultimi chilometri sono in discesa con arrivo sul circuito del Fuij. Per quanto riguarda i favoriti della prova in linea delle Olimpiad i protagonisti più attesi sono Pogacar, Van Aert, Roglic e Evenepoel. Le speranze italiane di medaglia sono riposte nel sempreverde Vincenzo Nibali e su Moscon. Completano il quintetto azzurro Ciccone, Bettiol e Caruso.



Dove vedere prova in linea ciclismo maschile, streaming gratis e diretta tv in chiaro Olimpiadi Tokyo 2020?

La prova in linea di ciclismo maschile, valida per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà trasmessa in diretta in chiaro su RAI 2 per quanto riguarda le fasi finali della corsa.La Rai per questi giochi olimpici avrà a disposizione 200 ore di diretta. La gara sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Eurosport (disponibile anche su DAZN) e Discovery+, sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 7,99 €.