Ciclismo, Nibali a un passo dall’Astana. Arrivano le conferme

Vincenzo Nibali sarebbe vicino al ritorno all’Astana per il 2022. Questa è la notizia che trapela nelle ultime ore e le voci si fanno sempre più insistenti. La squadra è tornata totalmente in mani kazake dopo la parentesi Premier Tech. Di conseguenza c’è stato il ritorno in auge per il 2022 di Alexandre Vinokourov, di nuovo Ds, e l’idea di un mercato di primo livello. Tra gli obiettivi anche Vincenzo Nibali, che tornerebbe dopo 6 anni in maglia Astana

Vincenzo Nibali – Astana, arriva la conferma dell’agente

La conferma è arrivata dalle parole di Johnny Carera, manager dello Squalo insieme al fratello Alex. Il famoso agenta ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dichiarando: “Siamo all’ultimo chilometro. La firma però non c’è ancora, tutto lascia pensare che si vada in questa direzione a meno di intoppi“.

Sempre dalle colonne della rosea ha parlato Alexander Vinokourov: “Sarò il general manager e sono fiducioso che in una nuova atmosfera più serena possiamo costruire una bella squadra. Nibali? Sì, siamo vicini“.

Resta comunque vivo l’interesse del Team BikeExchange del manager Brent Copeland, ma in Astana c’è ottimismo sul buon esito della trattativa con il siciliano che tornerebbe a vestire i colori con cui ha già vinto.

Proprio con la casacca azzurra Vincenzo Nibali vanta tre dei quattro trionfi nei grandi giri, cioè due volte il Giro d’Italia e il Tour de France 2014. Poi a fine 2016 la separazione, prima per la maglia della Bahrain e poi quella attuale della Trek Segafredo. Ma per il 2022 tutto appare pronto per il ritorno: Nibali tornerebbe all’Astana per poi chiudere la carriera da professionista. Non solo, i kazaki lavorano all’ingaggio di altri due italiani: Gianni Moscon, dal 2016 alla Ineos (prima si chiamava Sky) e Valerio Conti dalla Uae.

I tifosi di uno dei più grandi ciclisti della storia aspettano con ansia di sapere quale sarà il suo destino.