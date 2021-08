Dove vedere Giro di Norvegia 2021, info, orario e tv

Ecco dove vedere Giro di Norvegia 2021. Sarà una versione ridotta rispetto alle scorse edizioni.

Tutto pronto per il Giro di Norvegia 2021. La famosa competiziona ritorna dopo un anno di assenza a causa della Pandemia da Covid-19. Sarà una versione ridotta rispetto all’edizione precedente, con solamente quattro tappe che si correranno dal 19 al 22 Agosto. Ci aspetta un percorso vivace e che potrebbe riservare spettacolo. La gara di apertura è la Ewgersund – Sokndal. Questa potrebbe già creare una discreta selezione visto che la frazione si concluderà al termine di una salita lunga 4,7 km con una pendenza media del 5,7% con punte che toccheranno il 15,4%.

Il giorno successivo, nella Jøxrpeland – Jørpeland di 160 chilometri, unica frazione rimasta invariata rispetto ai piani originali, i corridori si troveranno ad affrontare un tracciato con diversi saliscendi che potrebbero movimentare la giornata, sebbene gli uomini veloci più resistenti dovrebbero riuscire a giocarsi il successo. Infine, l’ultima frazione della corsa norvegese inizierà e terminerà a Stavanger, proponendo un circuito conclusivo, da ripetere due volte e mezzo, all’interno del quale verrà affrontato per tre volte un breve strappo che dovrebbe movimentare la gara in vista del traguardo, che giungerà dopo 156,5 chilometri.

Percorso mosso per il Giro di Norvegia 2021. Svelato già a marzo, il percorso della corsa scandinava ha subito qualche cambiamento rispetto a quello iniziale, così come sono state cambiate le date delle quattro frazioni inizialmente previste dal 21 al 24 maggio.

Dove vedere Giro di Norvegia 2021 e info sul programma

C’è grande attesa per l’inizio dell’evento nel paese scandinavo. Il Giro di Norvegia sarà trasmesso in diretta su Eurosport con i dettagli su eventuale messa in onda in tv che arriverà nelle prossime ore. Sicura, invece, la possibilità di vedere la corsa in streaming su Eurosportplayer.

Di seguito il programma delle tappe del Giro di Norvegia:

1) Tappa 1, venerdì 21 maggio: Egersund – Sokndal (150 km)

2) Tappa 2, sabato 22 maggio: Sirdal – Sirdal (187 km)

3) Tappa 3, domenica 23 maggio: Jørpeland – Jørpeland (160 km)

4) Tappa 4, lunedì 24 maggio: Stavanger – Stavanger (156,5 km)