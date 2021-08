Maurizio Fondriest successore di Cassani dal 2022?

Maurizio Fondriest sarà il successore di Cassani a partire dal 2022. Il presidente Cordiano Dagnoni ha deciso: l’ex ciclista di origini trentine prenderà il posto dell’attuale allenatore a partire dal prossimo anno. Come noto, durante lo svolgimento delle Olimpiadi, il coach della Nazionale e il presidente della Federciclismo avevano avuto dei dissidi. Il risultato era stato l’allontanamento di Cassani e il suo prematuro ritorno in patria.

Maurizio Fondriest succede a Mattia Cassani

L’incarico di Fondriest, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe avere inizio dal primo gennaio 2022. L’attuale timoniere, Mattia Cassani, resterà in carica fino alla scadenza naturale del suo rapporto contrattuale, vale a dire il 30 settembre 2021. Il nuovo allenatore accompagnerà gli azzurri sino alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Maurizio Fondriest, ex ciclista che ha ormai appeso gli scarpini al chiodo, durante la sua carriera ha scritto alcune pagine della storia del ciclismo italiano. Nel 1988, quando aveva 23 anni, vinse i campionati del mondo, avendo la meglio sul belga Claude Criquiellon e il canadese Steve Bauer. Nel 1993 vinse la Milano-Sanremo. Nel suo palmarès vanta anche la presenza di due coppe del mondo. Per apporre la firma al contratto che lo legherà alla Federciclismo manca solo il parere del Consiglio Federale, ma tutto fa presumere che il matrimonio si farà. Nel suo staff, con molta probabilità subentrerà anche Gianni Bugno.