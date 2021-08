Vuelta 2021, tappe, streaming e diretta tv in chiaro alla Rai?

Vuelta 2021, tutto pronto per le tre settimane di corsa in terra spagnola in programma a partire da domani sabato 14 agosto. Si tratta della 76esima edizione della manifestazione ciclistica in cui i corridori affronteranno ben 21 tappe per un percorso totale di 3,417 Km.

Vuelta, il calendario delle tappe

Questo il calendario completo delle tappe:

14/08: Tappa 1 Burgos – Burgos (8 km, ITT)

15/08: Tappa 2 Caleruega – Burgos (169.5 km )

16/08: Tappa 3 Santo Domingo de Silos – Picón Blanco (203 km)

17/08: Tappa 4 El Burgo de Osma – Molina de Aragón (163.6 km)

18/08: Tappa 5 Tarancón – Albacete (184.4 km)

19/08: Tappa 6 Requena – Alto de la Montaña de Cullera (159 km)

20/08: Tappa 7 Gandía – Balcón de Alicante (152 km)

21/08: Tappa 8 Santa Pola – La Manga del Mar Menor (163.3 km)

22/08: Tappa 9 Puerto Lumbreras – Alto de Velefique (187.8 km)

24/08: Tappa 10 Roquetas del Mar – Rincón de la Victoria (190.2 km)

25/08: Tappa 11 Antequera – Valdepeñas de Jáen (131.6 km)

26/08: Tappa 12 Jáen – Córdoba ( 166.7 km)

27/08: Tappa 13 Belmez – Villanueva de la Serena (197.2 km)

28/08: Tappa 14 Don Benito – Pico Villuercas (159.7 km)

29/08: Tappa 15: Navalmoral de la Mata – El Barraco (193.4 km)

31/08: Tappa 16: Laredo – Santa Cruz de Bezana (170.8 km)

01/09: Tappa 17: Unquera – Lagos de Covadonga (181 , 6 km)

02/09: Tappa 18: Salas – Alto d’El Gamoniteiru (159.2 km)

03/09: Tappa 19: Tapia – Monforte de Lemos (187.8 km)

04/09: Tappa 20: Sanxenxo – Mos (173,6 km)

05/09: Tappa 21: Padrón – Santiago de Compostella (33.7 km, ITT)

Vuelta 2021, streaming e diretta tv

La Vuelta 2021 sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente su Eurosport 1 e Eurosport 2. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Salvo quindi improvvisi cambi del palinsesto, non è prevista una diretta in chiaro sui canali Rai dell’evento ciclistico.

Per quel che riguarda lo streaming però è possibile vedere la Vuelta a España 2021 in streaming gratis, utilizzando l’applicazione RTVE Play. Ricordiamo che anche in questo caso sarà necessario un abbonamento.