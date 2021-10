La Qhubeka-NextHash lotta per salvare la squadra. Dal 15 ottobre rischia l’estinzione

Qhubeka-NextHash lotta contro il tempo per salvare la squadra dall’estinzione. La grave crisi finanziaria che ha colpito il club ha portato ad un ritardo degli stipendi dei corridori che va avanti ormai da diversi mesi. La data di scadenza per fornire i documenti essenziali all’UCI per il rinnovo della licenza WorldTour, è fissata al 15 ottobre. Mancano quindi solo due giorni per poter salvare il team.

Stando ad alcune voci, Douglas Ryder e i suoi soci starebbe trattando con nuovi sponsor per cercare di trovare un accordo in extremis ed evitare lo scioglimento della squadra.

Quale sarà il destino della squadra e dei corridori che non hanno abbandonato la barca?

Qhubeka-NextHash, che fine farà il team?

Lars Michaelsen, direttore sportivo della Qhubeka ha dichiarato a Cyclingnews che sono in corso dei contatti con degli sponsor. Al riguardo ha spiegato: “Purtroppo non è come ordinare una torta e andarla a ritirare. Queste cose richiedono molti giorni, settimane se non mesi”. Allo stato attuale il rischio che la squadra non venga salvata come accade già nel 2020 è molto alto.

Non resta che attendere i prossimi due giorni, che saranno quelli decisivi, per scoprire le sorti definitive del club che non naviga sicuramente in acque tranquille.