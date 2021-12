Alaphilippe è il campione dei campioni ancora una volta

Tra i grandi del ciclismo mondiale troviamo sicuramente Julian Alaphilippe, ciclista su strada e ciclocrossista classe 1992. Il francese anche quest’anno incoronato come campione dei campioni, titolo assegnato da L’Equipe. Il secondo titolo mondiale professionisti in linea su strada, la Freccia Vallone, una tappa alla Tirreno-Adriatico e una al Tour de France gli hanno permesso di riceverlo, dopo una stagione incredibile.

Per Julian Alaphilippe sta per chiudersi un altro anno di successi

Le vittorie di Alaphilippe l’hanno portato a meritare il titolo di Champion des Champions. Questo titolo viene assegnato ogni anno dal 1946. Loulou affianca Michel Lazy, Guy Drut, Bernard Hinault e Alain Prost che sono gli unici atleti francesi ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento in almeno tre occasioni.

“Questo trofeo mi rende molto orgoglioso: già è bello riceverlo una volta, ma averlo negli ultimi tre anni consecutivi è davvero incredibile. Arriva dopo una stagione che non dimenticherò mai “. Ha poi continuato: “una stagione in cui ho corso per la prima volta nella mia carriera come Campione del Mondo e ho sentito quanto sia speciale indossare la maglia iridata. Allo stesso tempo, questo premio è qualcosa che mi motiva molto per il prossimo anno, quando voglio dare di nuovo il massimo, indipendentemente dalla gara, onorare questa maglia meravigliosa e godermi ogni momento”.