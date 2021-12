Coppa del Mondo ciclocross Dendermonde: il regalo di Natale di Wout Van Aert, è battere Van der Poel nel suo primo duello dell’anno

Wout Van Aert ha fatto il Babbo Natale a Dendermonde. Il grande appuntamento natalizio del ciclismo, ha regalato uno spettacolare duello tra il ciclista belga e il suo nemico amico Mathieu Van der Poel. Con un ritmo martellante sulla pista fangosa, i due atleti hanno dato spettacolo. Quest’anno il teatro della battaglia nel circuito di Dendermonde, non presentava un percorso complicato come nel 2020. L’anno scorso il circuito si presentava con un terribile pantano, quest’anno invece il fango non è stato così decisivo, alcuni punti più particolari come una discesa nella sabbia e un su e giù tipico delle BMX.

Il momento chiave della gara

Nel quinto giro Van Aert riparte con forza, cambiando ritmo e mantenendolo senza difficoltà. Van der Poel in difficoltà nelle zone in cui serviva il cambio di passo. Questo è stato il momento chiave, in quanto la distanza tra i due contendenti è aumentata, l’olandese non ha avuto la forza di opporsi al cambio di ritmo e il campione belga si è involato al trionfo. Oggi, il giorno dopo la Coppa del Mondo, Van Aert, Van der Poel, Pidcock e il resto delle stelle del fango si recheranno allo Zolder Super Prestige. Un altro circuito classico e un altro test importante per valutare chi è il re.