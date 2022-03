Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2022: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da lunedì 7 a domenica 13 marzo sarà in programma la 57.a edizione della Tirreno-Adriatico: saranno sette le tappe (la prima, una cronometro) per un totale di oltre 1.100 chilometri da Lido di Camaiore a San Benedetto del Tronto. Nella scorsa stagione il vincitore fu lo sloveno Pogacar, che nella classifica generale arrivò davanti al belga Van Aert e lo spagnolo Landa.

Tirreno-Adriatico 2022, le sette tappe

Tappa 1 (07/3): Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (13,9 km, crono)

Tappa 2 (08/3): Camaiore – Sovicille (219 km)

Tappa 3 (09/3): Murlo – Terni (170 km)

Tappa 4 (10/3): Cascata delle Marmore – Bellante (202 km)

Tappa 5 (11/3): Sefro – Fermo (155 km)

Tappa 6 (12/3): Apecchio – Carpegna (215 km)

Tappa 7 (13/3): San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (159 km)

Dove vedere Tirreno-Adriatico 2022 in tv e streaming

La Tirreno-Adriatico sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Rai Sport (canale 57-58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), con la possibilità anche di seguire il tutto, in streaming gratuito su RaiPlay.

Ci sarà anche una seconda opzione televisiva, ovvero quella di Eurosport (canale 210 del decoder Sky) con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Possibilità di streaming anche sui servizi di Sky Go, NOW TV, Tim Vision e Discovery +.

Tirreno-Adriatico 2022, il percorso