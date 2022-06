Dove vedere Giro del Delfinato 2022: streaming e diretta tv Rai Sport o Eurosport?

Dal 5 al 12 giugno sarà in programma la 75.a edizione del Giro del Delfinato per un totale di 1194,4 km con partenza da La Voulte-sur-Rhône e arrivo a Plateau de Solaison, in Francia. Nella scorsa edizione a trionfare è stato l’australiano Richie Porte, davanti al kazako Alexey Lutsenko e al britannico Geraint Thomas.

Parecchi i ciclisti si contenderanno la maglia gialla come Geoghegan Hart, Wilco Kelderman, Chris Froome, Primoz Roglic, Wout Van Aert ed Ethan Hayter, mentre per i colori azzurri particolare attenzione per Damiano Caruso (classifica generale) e Filippo Ganna che testerà la sua condizione nella cronometro. Saranno otto le tappe in calendario alle quali parteciperanno 22 squadre (ventidue UCI World Tour e quattro UCI ProTeam).

Giro del Delfinato 2022, le otto tappe

5 giugno | Tappa 1 – Media montagna | La Voulte-sur-Rhône – Beauchastel (191,8 km)

6 giugno | Tappa 2 – Media montagna | Saint-Péray – Brives-Charensac (169,8 km)

7 giugno | Tappa 3 – Media montagna | Saint-Paulien – Chastreix-Sancy (164 km)

8 giugno | Tappa 4 – Cronometro individuale | Montbrison – La Bâtie d’Urfé (31,9 km)

9 giugno | Tappa 5 – Media montagna | Thizy-les-Bourgs – Chaintré (162,3 km)

10 giugno | Tappa 6 – Media montagna | Rives – Gap (196,4 km)

11 giugno | Tappa 7 – Alta montagna | Saint-Chaffrey – Vaujany (134,8 km)

12 giugno | Tappa 8 – Alta montagna | Saint-Alban-Leysse – Plateau de Solaison (139,2 km)

Dove vedere Giro del Delfinato 2022 in tv e streaming

Il Giro del Delfinato sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky), con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Possibilità di streaming anche sui servizi di Sky Go, NOW TV, Tim Vision e Discovery +.

