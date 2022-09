Ciclismo, dove vedere Tour of Britain 2022: diretta TV e streaming

07/09 Stage 4 | Redcar – Duncombe Park, Helmsley(149.5k)

08/09 Stage 5 | West Bridgford – Mansfield(186.8k)

09/09 Stage 6 | Tewkesbury – Gloucester(170.9k)

10/09 Stage 7 | West Bay – Ferndown(175.9k)

11/09 Stage 8 | Ryde – The Needles(148.9k)

Non ci sarà al via Wout Van Aert che dopo aver dato spettacolo in tutte le tappe del Tour de France 2022 ha deciso di preparare il Mondiale australiano attraverso altre competizioni.

Tour of Britain 2022, ecco dove vedere tutte le otto tappe della corsa

Molto attesi sono la coppia della Israel Premier Tech Woods e Teuns, chiamati a racimolare punti pesanti per la classifica World Tour. Gli avversari saranno i due della INEOS Pidcock e Sheffield oltre allo statunitense della Movistar Jorgenson.

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire le tappe del Tour of Britain tutti i giorni in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus alle ore 15:00.

Segui tutto il grande ciclismo su DAZN