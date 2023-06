Dove vedere Giro del Delfinato 2023, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Dal 4 all’11 giugno sarà in programma la 75esima edizione del Giro Del Delfinato (147 ciclisti al via) con ventuno squadre presenti le diciassette World Tour, più quattro invitate: Lotto Dstny, TotalEnergies e Uno-X Pro Cycling Team.

Otto le tappe in programma con un quintetto di favoriti di tutto rispetto: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), David Gaudu (Groupama-FDJ), Richard Carapaz (EF Education-Easypost), Daniel Martinez ed Egan Bernal (Ineos-Grenadiers). Nell’edizione scorsa a trionfare fu lo sloveno Primoz Roglic, davanti al danese Jones Vingegaard e l’australiano Ben O’Connor.

Giro del Delfinato, il percorso

Otto tappe e un totale di 1214 chilometri da percorrere in questa edizione del Delfinato. La frazione inaugurale parte e arriva a Chambon-sur-Lac e prevede quattro GPM di quarta categoria. Non sarà facile resistere per gli sprinter più puri e la situazione potrebbe già movimentarsi anche per gli uomini di classifica. Anche la seconda tappa è piuttosto mossa (2860 metri di dislivello) e porta la corsa a La Chaise-Dieu, con un finale in leggera salita in cui oltre alla velocità conterà la potenza.

La volata di gruppo, invece, è l’esito più probabile nella terza frazione con traguardo a Le Coteau. Il giorno dopo è in programma la cronometro di Belmont-de-la-Loire, 31 chilometri in cui i big della generale si sfideranno a distanza e dove dovrebbe prevalere uno specialista. Nella quinta tappa si arriva a Salins-les-Bains e in un disegno piuttosto “agitato” si scollinerà dall’ultima salita a 15 chilometri dal traguardo: terreno buono per fuga o finnisseur.

Nella sesta si comincia a fare sul serio per la classifica e dopo tre GPM si arriva in salita a Crest-Voland. La settima tappa avrà nel menu le salite HC del Col de la Madeleine (25,1 km a 6,2%) e del Col du Mollard (18,5 km al 5,8%) prima di salire verso il traguardo sopra i 2000 metri in cima al Col de la Croix de Fer (13,1 km al 6,2%). Anche l’epilogo sarà molto duro: nella Le Pont-de-Claix–La Bastille Grenoble sono previsti cinque GPM, tra cui l’HC Col du Granier (9,6 km all’8,6%), il Col de Porte (7,4 km al 6,8%) e la rampa finale di 1,8 km addirittura al 14,2 %. (fonte: Eurosport)

Tappe Giro del Delfinato 2023

Tappa 1 (04/06): Chambon-sur-Lac – Chambon-sur-Lac (158 km)

Tappa 2 (05/06): Brassac-les-Mines – La Chaise-Dieu (167,5 km)

Tappa 3 (08/06): Monistrol-sur-Loire – Le Coteau (194,5 km)

Tappa 4 (07/06): Cours – Belmont-de-la-Loire (31,1 km – crono)

Tappa 5 (08/06): Cormoranche-sur-Saône – Salins-les-Bains (191,5 km)

Tappa 6 (09/06): Nantua – Crest-Voland (170,5 km)

Tappa 7 (10/06): Porte-de-Savoie – Col de la Croix de Fer (148 km)

Tappa 8 (11/06): Le Pont-de-Claix – La Bastille Grenoble (153 km)

Dove vedere Giro del Delfinato 2023 in tv e streaming

Il Giro del Delfinato sarà visibile dalle ore 15 su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky), con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Possibilità di streaming anche sui servizi di Sky Go, NOW TV, Tim Vision, GCN + e Discovery +. Possibilità anche di seguire la corsa francese su (dalle ore 15:15/15:25) in diretta tv in chiaro su Rai Sport e streaming gratis sul sito Rai Play.