Ciclismo, tris europeo per Venturelli, argento nella prova in linea juniores

Per la ciclista azzurra Venturelli, quella della prova juniores è la terza medaglia a questo Europeo di ciclismo, dopo i due ori conquistati nella cronometro individuale e nella staffetta mista. Quarta medaglia per l'Italia nella manifestazione in attesa della prova in linea maschile élite.

Federica Venturelli l'ha fatto ancora. Delle quattro medaglie che l'Italia ha fin qui conquistato in questo Europeo di ciclismo, tre portano proprio il nome di Venturelli, che oggi ha conquistato l'argento nella prova in linea femminile juniores. Nei giorni scorsi, Venturelli aveva conquistato due ori: uno nella cronometro individuale, il secondo nella cronostaffetta mista.

Sul gradino più alto del podio la belga Moors

La prova di 69km che assegnava il titolo europeo femminile juniores è stata vinta dalla belga Moors. Che, tra l'altro, nel suo palmarés annovera anche un bronzo iridato. Sul secondo gradino del podio sale l'azzurra, che deve arrendersi a Moors per appena 2".

Lo scatto decisivo sul Col du Vam

La coppia formata da Moors e Venturelli si stacca dal gruppo delle big (controllato da Italia, Belgio e Francia) sul Col du Vam. Qui le due affrontano lo strappo davanti a tutte le avversarie. Ma alla fine è stata la belga a prendersi il successo europeo nella prova in linea junior, togliendo a Venturelli la possibilità di una magnifica tripletta e costringendola ad "accontentarsi" di un argento. A completare il podio la francese Tabu, che precede in volata il resto del gruppo.

L'Europeo di ciclismo si chiuderà nel pomeriggio con la prova in linea élite

Il medagliere azzurro in questo europeo di ciclismo vanta adesso quattro medaglie (due d'oro e due d'argento) come la Gran Bretagna e come la Danimarca (con i danesi che hanno però due ori, un argento e un bronzo). Ma può ancora crescere, con la prova in linea maschile in programma nel pomeriggio.