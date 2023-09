Dove vedere GP Vallonia 2023, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eurosport?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il GP di Vallonia, la semiclassica belga di categoria Pro.Series giunta all'edizione numero 63. Nella scorsa stagione a trionfare fu l'olandese Mathieu van der Poel, davanti all'eritreo Biniam Girmay e lo spagnolo Gonzalo Serrano.

Mercoledì 13 settembre alle ore 12 sarà in programma il GP di Vallonia, la semiclassica belga di categoria Pro.Series giunta all'edizione numero 63. Nella scorsa stagione a trionfare fu l'olandese Mathieu van der Poel, davanti all'eritreo Biniam Girmay e lo spagnolo Gonzalo Serrano.

GP Vallonia 2023, il percorso

Si parte da Aywaille (che fu località di partenza nel 2021, ma non nel 2022) e si fa rotta verso la Cittadella di Namur, traguardo classico e sempre molto spettacolare. In mezzo ci sono 201,3 chilometri dal profilo molto “seghettato”, per un totale di più di 3000 metri di dislivello. In particolare, nel menù di giornata, ci saranno la Côte de Werbomont (nelle fasi iniziali), la Côte de Ermeton e, nel finale, lo strappo di Tienne aux Pierres (la cui cima è a 15 chilometri dall’arrivo) e l’erta conclusiva verso Namur, rappresentata da circa 2000 metri con pendenze molto esigenti. (fonte: cyclingpro.net)

Dove vedere GP Vallonia 2023 in tv e streaming

Il GP di Vallonia sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky, con orario di inizio da definire), disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, GCN, NOW TV e Sky Go.