Europei ciclismo, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Cronometro uomini

Presentazione, percorso e come seguire in tv e streaming la Cronometro Uomini valevole per i Campionati europei di ciclismo che si disputano a Drenthe (Olanda). Tanti i pretendenti alla vittoria finale a cominciare dal campione uscente Stefan Bisseger.

Mercoledì 20 settembre alle ore 16.15 prenderà il via la provo a Cronometro maschile, valevole per i Campionati europei di ciclismo, in programma a Drenthe (Olanda). Nella scorsa stagione a trionfare fu lo svizzero Stefan Bisseger, che in volata ebbe la meglio sul connazionale Stefan Kung, terzo posto per l'azzurro Filippo Ganna.

Europei, Prova Cronometro: il percorso

Partenza e arrivo a Emmen, nella campagna neerlandese. Il percorso della prova contro il tempo (29,5 chilometri da effettuare), non presenta grandi difficoltà planimetriche e sembra favorire gli specialisti della velocità, soprattutto quelli in grado di spingere grandi rapporti.

Europei dove vedere Prova Cronometro in tv e streaming

La prova a Cronometro dei Campionati europei sarà visibile su Eurosport (canale 210 del decoder Sky), con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Possibilità di streaming anche sui servizi di Sky Go, NOW TV, Tim Vision, GCN + e Discovery + e Rai Play. Possibilità anche di seguire la gara iridata in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale e 227 del decoder Sky).