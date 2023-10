Dove vedere Coppa Bernocchi 2023, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Presentazione e come seguire in tv e streaming la Coppa Bernocchi (inizio ore 11), corsa ciclistica autunnale giunta all'edizione numero 104. Nella scorsa stagione a trionfare fu Davide Ballerini davanti al neozelandese Corbin Strong e Stefano Oldani.

Questa mattina alle ore 11 prenderà il via la "Coppa Bernocchi", con partenza a Parabiago ed arrivo a Legnano. La corsa che fa parte parte del trittico lombardo è giunta all'edizione numero 104 e nella scorsa stagione a trionfare fu Davide Ballerini davanti al neozelandese Corbin Strong e Stefano Oldani.

Coppa Bernocchi 2023, il percorso

Cambia, rispetto alla tradizione, il luogo di partenza, dato che i corridori inizieranno a muoversi nella cittadina di Parabiago. Da lì faranno rotta verso Nerviano, San Vittore Olona, Cerro Maggiore e San Giorgio su Legnano, tutti abitati in cui saranno posti dei Traguardi Volanti, studiati evidentemente per ingolosire eventuali attaccanti della prima ora. La strada presenterà spesso dei tratti in leggera salita, finché non si raggiungerà Gornate Olona, dove i corridori imboccheranno il circuito della Valle Olona, caratterizzato in particolare dallo strappo del Piccolo Stelvio, che ha lunghezza complessiva di 1685 metri e pendenza media del 7,1 per cento. Il menù di giornata prevede sette giri del suddetto circuito, che misura complessivamente 16,8 chilometri e che contribuirà sicuramente a mettere fatica nelle gambe degli atleti in gara. Usciti dal circuito, si tornerà verso sud e nelle strade della Provincia di Milano per affrontare gli ultimi 25 chilometri di gara, tutti in leggera ma costante discesa e di conseguenza decisamente veloci. Ci sarà quindi spazio per i corridori rimasti attardati, ma con ancora energie a disposizione, per provare a rientrare ed essere quindi protagonisti nelle strade del centro di Legnano, che ospiteranno il finale di gara. L’arrivo è posto, come di consueto, in viale Toselli. (fonte: ciclyngpro.net)

Segui Coppa Bernocchi 2023 su DAZN. Attiva ora

Dove vedere Coppa Bernocchi 2023 in tv e streaming

La Coppa Bernocchi sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) e streaming gratis sul sito Rai Play a partire dalle ore 13.45. Possibilità di seguire la corsa lombarda anche su Eurosport 2 (ch. 211 del decoder Sky, dalle ore 13.50), con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Opzione di streaming anche sui servizi di Sky Go e NOW TV.