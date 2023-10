Dove vedere Giro di Lombardia 2023, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Presentazione e come seguire in tv e streaming il Giro di Lombardia (partenza ore 10.30), quinta e ultima Classica Monumento dell'anno giunta all'edizione numero 117. Nella scorsa stagione a trionfare fu lo sloveno Pogacar davanti agli spagnoli Mas e Landa.

Sabato 7 ottobre alle ore 10.30 prenderà il via il Giro di Lombardia, quinta e ultima "Classica Monumento" dell'anno giunta all'edizione numero 117 e dove nella scorsa stagione a trionfare fu lo sloveno Pogacar davanti agli spagnoli Mas e Landa. La partenza avverrà a Como con arrivo a Bergamo per un totale di di 238 chilometri per un dislivello di 4.400 metri: a partecipare venticinque squadre composte da sette ciclisti ognuno.

Giro di Lombardia, il percorso

Il percorso della gara si estende per 238 chilometri e presenta una serie di salite impegnative.

Rispecchia fedelmente il tracciato dell'edizione 2021, dove Pogacar ottenne la sua prima vittoria nella corsa, davanti all'italiano Fausto Masnada.

In totale saranno 7 le salite, con il momento cruciale che potrebbe giungere al Passo Di Ganda (9,2 km 7,3%), la cui vetta verrà raggiunta a 32 chilometri dall'arrivo.

L'ultimo ostacolo, situato a tre chilometri dal traguardo di Bergamo, è la salita di Colle Aperto (1,3 km 7,0%). I corridori che non hanno una forte spinta finale cercheranno di aprirsi un varco qui per evitare un arrivo in volata dopo la discesa finale verso la città. (fonte: olympics.com)

Dove vedere Giro di Lombardia 2023 in tv e streaming

Il Giro di Lombardia sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) dalle ore 10.15 fino alle 11.55 e poi dalle 13 alle 14 per poi spostarsi su Rai 2 fino al traguardo. Possibilità di streaming (gratuito) sul sito Rai Play.

Un'altra opzione di visione sarà quella di Eurosport 2 (ch. 211 del decoder Sky, dalle ore 10.15), con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Opzione di streaming anche sui servizi di Sky Go e NOW TV, Eurosport.it e Discovery+.