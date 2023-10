Non solo Ganna: italiano anche il record dell'ora al femminile

È la romana Vittoria Bussi la nuova detentrice del record dell'ora al femminile, grazie alla velocità di 50.267 fatta registrare in Messico che le fa superare il precedente record detenuto dalla neerlandese Ellen van Dijk. Bussi è la prima donna a superare la soglia dei 50 km/h.

Un anno dopo Filippo Ganna, il record dell'ora è italiano anche al femminile. Merito della 36enne romana Vittoria Bussi, che con l'impresa compiuta a Aguascalientes, in Messico, è la prima donna a superare il muro dei 50 km/h, strappando dalle mani della neerlandese Ellen Van Dijk, che lo deteneva dallo scorso anno, questo primato.

Vittoria Bussi, il record dietro le difficoltà

E dire che Bussi ha incontrato notevoli difficoltà. Il suo tentativo di centrare il record dell'ora al femminile, infatti, è stato ostacolato da diversi fattori. Primo tra tutti, la difficoltà nel reperire i fondi (12 mila euro in totale), raccolti grazie a un'operazione di crowdfunding. Grazie a sponsor e donazioni private, la ciclista è riuscita a raccogliere la somma necessaria per il viaggio e per le spese di gestione del velodromo.

Ma quelle economiche non sono state le uniche difficoltà. Raggiunto il Messico, infatti, Bussi ha dovuto attendere per ben due giorni, rispetto alla data prestabilita, prima di tentare di centrare il nuovo record dell'ora femminile. A frenarla, il maltempo e le basse temperature abbattutesi sulla località messicana nelle ore precedenti all'impresa.

Difficoltà, però, superate e anche brillantemente. Bussi ha infatti sfoderato un'ottima prestazione, che le ha portato come premio il record dell'ora femminile. Superato, quindi, il precedente record, che apparteneva alla neerlandese Van Dijk. E dire che Bussi, già in passato, aveva già centrato questa impresa.

Da Città del Messico 1972 ad Aguascalientes 2023

Era il 2018, infatti, quando - percorrendo 48.007 km in un'ora - la romana aveva per la prima volta ottenuto il record. Sempre ad Aguascalientes, velodromo che evidentemente ha qualcosa di speciale per lei. Prima di Bussi, soltanto un'altra donna italiana aveva raggiunto il record dell'ora: si tratta di Maria Cressari, che aveva compiuto l'impresa nel 1972. Sempre in Messico: Cressari centrò infatti il record nella capitale messicana.

Come ha sottolineato il presidente della Federciclismo Dagnoni, è la prima volta che l'Italia detiene il record dell'ora sia al maschile che al femminile. Dagnoni si è quindi voluto complimentare con Bussi.