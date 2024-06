Dove vedere Strade Bianche 2024, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Presentazione, percorso e favoriti e come seguire in tv e streaming la corsa "Strade Bianche, che sarà in programma sabato 2 marzo (inizio ore 11.10), con partenza da Siena, dal piazzale della Libertà e con il traguardo come da tradizione in Piazza del Campo.

Sabato 2 marzo alle ore 11.10 prenderà il via la classica ciclistica "Strade Bianche", giunta alla 18.a edizione e che nella scorsa stagione vide il trionfo del britannico Thomas Pidcock, davanti al francese Valentin Madouas e al belga Tiesj Benoot, arrivati al traguardo rispettivamente a 20 e 22 secondi.

Strade Bianche, il percorso

La gara prende sempre il via da Siena dal piazzale della Libertà di fronte alla Fortezza Medicea e si conclude come da tradizione in Piazza del Campo, per una distanza complessiva di 215 km, pertanto una distanza aumentata rispetto ai 184 km delle edizioni precedento. Aumentano i tratti di sterrato da 11 a 15 e il conseguente chilometraggio sulle strade bianche da 63 a 71 km. La corsa è caratterizzata, oltre che dallo sterrato da un tracciato molto ondulato e accidentato caratterizzato da numerose curve e da una prima impegnativa ascesa con pendenze attorno al 10% all'interno del secondo tratto di sterrato. Poco dopo una impegnativa salita, su strada asfaltata, porta a Montalcino, 4 km con pendenza del 5%. Dopo lo sterrato de Le Tolfe, che nelle edizioni precedenti era l'ultimo situato a 12 km dall'arrivo, si imbocca un circuito di circa 30 km con due nuovi tratti di sterrato, Strada del Castagno (12° settore, lungo 1,3 km) e Montechiaro, (13° settore, km 3,3) e un secondo passaggio di Colle Pinzuto (14°) e de Le Tolfe (15°). Tuttavia la corsa prevede ancora una difficoltà altimetrica, spesso decisiva per determinare il vincitore, infatti a due km dal traguardo finale inizia la ormai classica salita di Porte di Fontebranda con pendenze al 9%-10%, massima in via di Santa Caterina (16%) a 500 metri dallo striscione d'arrivo finale di Piazza del Campo. (fonte: wikipedia)

Strade Bianche, i favoriti

I grandi favoriti della corsa sono sicuramente Tom Pidcock e Tadej Pogacar, ossia i vincitori delle ultime due edizioni; dietro loro due, attenzione a Matej Mohoric, Attila Valter e Tim Wellens, Romain Gregoire e Lenny Martinez, senza dimenticare l'azzurro Alberto Bettiol e Richard Carapaz.

Dove vedere Strade Bianche 2023 in tv e streaming

La corsa della Strade Bianche sarà visibile su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 12.45 fino alle 14 e poi su Rai 2 dalle ore 14 fino a fine corsa.

Possibilità di seguire la gara ciclistica anche su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle ore 14, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming, su RaiPlay, NOW, SkyGO e Discovery+.

Strade Bianche 2023: gli highligths