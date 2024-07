Dove vedere Giro delle Fiandre 2024, streaming gratis e diretta TV: Eurosport, DAZN o Rai?

Domenica 31 marzo alle ore 10.20 sarà in programma il Giro delle Fiandre, giunto all'edizione numero 108, con partenza da Anversa e arrivo ad Oudenaarde. Nella scorsa stagione la vittoria andò allo sloveno Pogacar che completò il percorso in 6h12'01" precedendo l’olandese Van der Poel e il danese Pedersen.

Giro delle Fiandre 2024, il percorso

Saranno 17 i muri che i corridori dovranno affrontare, anche se il finale rimarrà identico a quello delle ultime edizioni proponendo l’accoppiata Oude Kwaremont-Paterberg quali ultime due asperità prima dell’arrivo di Oudenaarde. La partenza, 270,8 chilometri prima, tornerà invece ad essere posta ad Anversa (proseguendo così l’alternanza con Bruges iniziata due anni fa) e i principali cambiamenti di percorso avverranno nei primi 100 chilometri, con il gruppo che, per questioni di sicurezza, percorrerà strade più ampie in questa prima parte di gara. Per quanto riguarda le difficoltà in programma, quest’anno si affronteranno due salite in meno rispetto al 2023 dato che dal tracciato sono stati tolti Korte Ast, Kortekeer, Eikenberg e Kanarieberg ed aggiunti invece Kapelleberg e Nieuwe Kruisberg/Hotond. I restanti muri, ai quali si aggiungono poi anche sette tratti di pavé (uno in più dell’anno scorso), rimarranno invece identici, confermando la tripla scalata dell’Oude Kwaremont e la doppia del Paterberg. (fonte: https://cyclingpro.net)

Giro delle Fiandre 2024, borsino favoriti

***** M. Van der Poel, M. Jorgenson, M. Pedersen

**** A. Bettiol, S. Kung, M. Mohoric

*** D. Van Baarle, T. Wellens, K. Asgreen

** O. Lazkano, T. Benoot, J. Milan

*N. Politt, M. Matthews, J. Alaphilippe

Dove vedere Giro delle Fiandre 2024 in tv e streaming

Il Giro delle Fiandre sarà visibile sia su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 12.45 fino alle 15.40 e poi su Rai 2 fino al termine gara; sarà possibile anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport (canale 210 di Sky) dalle ore 10.30, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Giro della Fiandre 2023: gli highlights