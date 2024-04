Dove vedere Liegi-Bastogne-Liegi 2024, streaming gratis e diretta tv Eurosport o Rai?

Presentazione e come seguire in tv e streaming la corsa belga con partenza (ore 10.15) ed arrivo a Liegi, giunta alla centodecima edizione. La scorsa stagione a trionfare fu Evenepoel, davanti a Pidcock e Buitrago, entrambi con 66 secondi di ritardo.

Liegi-Bastogne-Liegi 2024, il percorso

Dopo la partenza da Liegi, i corridori dovranno subito affrontare un paio di tratti vallonati, che li porteranno ad Aywaille. A quel punto inizierà un tratto di ascesa, leggera ma costante, che vedrà la corsa raggiungere la provincia belga del Lussemburgo. Questo tratto di strada sarà contraddistinto da continui saliscendi, che saranno lo scenario ideale per la composizione di una fuga e che faranno da antipasto per la prima asperità classificata di giornata, la Côte de Bonnerue, che rappresenta l’unica novità, in quanto a strappi, di questa edizione della Doyenne. L’ascesa misura 2500 metri e ha una pendenza media del 5,9 per cento.

Scollinata questa, al chilometro 76,2, si farà rotta verso Bastogne, che verrà raggiunta, al termine di un tratto abbastanza tranquillo, quando il contachilometri indicherà 94,2 dalla partenza. Un ulteriore settore senza particolari difficoltà porterà i corridori ai piedi della Côte de Saint-Roch (1 km all’11,2%), seconda asperità classificata di giornata. A seguire, la gara vivrà un’altra trentina di chilometri mediamente tranquilli, almeno fino all’abitato di Vielsalm. Lì, al chilometro 149,9, si inizierà a fare sul serio, con una prima sequenza di ascese toste e ravvicinate: si andrà infatti ad affrontare la Côte de Mont-le-Soie (1,7 km al 7,9%), la Côte de Wanne (3,6 km al 5,1%), la Côte de Stockeu (1 km al 12,5%) e la Côte de la Haute-Levée (2,2 km al 7,5%). Digerita questa, i corridori avranno percorso 180 chilometri e, soprattutto, ne avranno davanti altri 74,5.

Un breve tratto di respiro porterà gli atleti in gara ai piedi del Col du Rosier, la salita più lunga di giornata con i suoi 4,4 chilometri al 5,9 per cento di pendenza media. La discesa seguente vedrà il gruppo passare da Spa e presentarsi poi ai piedi della Côte de Desnié (1,6 km all’8,1%), tratto di strada in salita che terminerà quando al traguardo mancheranno 37 chilometri. Sarà questo probabilmente il momento decisivo, dato che i corridori dovranno affrontare in successione la Côte de la Redoute (1,6 km al 9,4%) e, senza un attimo di respiro, la Côte des Forges (1,3 km al 7,8%).

A quel punto mancheranno ancora 23 chilometri, che prevedono l’ultima, temibile, ascesa, quella della Côte de la Roche-aux-Faucons, che misura solo 1300 metri ma che va su all’11 per cento di pendenza media. Concluso lo strappo, non ci sarà comunque modo per godersi i 13,3 chilometri mancanti, dato che il settore successivo vedrà la strada tendere verso l’altro almeno fino ai -8 al traguardo. A quel punto l’asfalto inizierà a scendere, prima in maniera abbastanza netta e poi più dolcemente, verso Liegi, dove si concluderà una corsa lunga e decisamente logorante e dove verra incoronato il Re delle Ardenne della stagione 2024. (fonte: cyclingpro.net)

Dove vedere Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in tv e streaming

La corsa belga Liegi-Bastogne-Liegi sarà visibile integralmente su Eurosport 1 (canale 210 del decoder Sky) a partire dalle ore 12.30, con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Possibilità di streaming anche sui servizi di Sky Go, NOW TV e Discovery+ e gratuitamente su RaiPlay.

Sui canali Rai la direttà comincierà alle ore 13.25 su Rai Sport HD (canale 227 del decoder e 58 del digitale terrestre) per poi proseguire su Rai 2 a partire dalle ore 15.

