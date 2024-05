Giro d'Italia 2024: tappa 1 Venaria Reale-Torino. Orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

L'edizione numero 107 del Giro d'Italia prende il via con una tappa che promette spettacolo. Da Venaria Reale a Torino, 140 km senza respiro con tre salite e 1850 metri di dislivello. Pogacar favorito per la prima Maglia Rosa. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere alla corsa in diretta tv o in streaming

L’attesa è finita. Il Giro d'Italia numero 107 della storia prenderà il via sabato 4 maggio. La Grande Partenza 2024 avverrà ancora da Torino, come accaduto nel 2021, ma questa volta con una tappa in linea, come successo solo una volta negli ultimi quattro anni. La tappa 1 sarà la Venaria Reale-Torino e assegnerà la prima Maglia Rosa dell'edizione 2024 del Giro d'Italia. La partenza è prevista alle ore 13.50, l'arrivo intorno alle 17.

Giro d’Italia 2024, 1a tappa: il percorso

La tappa 1 del Giro d'Italia prevede un percorso di 140 km. Frazione breve, quindi, ma tutt’altro che piatta, aspetto non consueto per una tappa d’apertura. Dopo i primi 45 km senza difficoltà, e prima di entrare nel circuito finale di circa 30 km, i corridori affronteranno tre salite lungo il percorso, per un totale di 1.850 metri di dislivello. La prima ascesa sarà quella di Berzano di San Pietro (4,4 km al 4,1%), quindi ecco l’iconica salita al Colle di Superga, 4,7 km al 9,2%, da affrontare dal versante di Baldissero Torinese, proprio nel giorno del 75° anniversario della tragedia aerea nella quale perì il Grande Torino. La salita più dura inizierà a 26 chilometri dal traguardo, quando il gruppo affronterà il Colle Maddalena (6,1 km al 7,4%), che condurrà a Moncalieri. Il percorso prevede poi una discesa impegnativa prima dello strappo di San Vito, da effettuare due volte, l’ultima a 3 km dall’arrivo. Si tratterà di 1,4 km con pendenza media del 9.8% e massima del 16%. Gli ultimi 500 metri saranno rettilinei e pianeggianti.

Venaria Reale-Torino: i favoriti

La doppietta Giro-Tour è l’obiettivo dichiarato di Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno della UAE Emirates, al debutto assoluto nella Corsa Rosa, punta dritto ad eguagliare un’impresa riuscita solo alle leggende della bicicletta, ultima tra le quali Marco Pantani nel 1998. Pogacar è il favorito numero 1 per indossare la Maglia Rosa il 26 maggio a Roma, ma anche per la prima tappa. La frazione con arrivo a Torino sembra infatti perfetta per le caratteristiche del due volte vincitore del Tour de France, in grado di esaltarsi già sulle pendenze impegnative del muro conclusivo. Pochi gli avversari in grado di impensierirlo per conquistare la prima Rosa dell’edizione numero 107. Tra essi un altro debuttante eccellente come Julian Alaphilippe, parso in ripresa al Giro di Romandia dopo un inizio di 2024 tribolato. Possibili outsiders Mauri Vansenevant, il campione ecuadoregno Jhonatan Narvaez e Alexey Lutsenko, vincitore del Giro d’Abruzzo. Tra gli italiani fari puntati su Andrea Bagioli, più difficile pensare a un acuto di Antonio Tiberi, l’azzurro più quotato per fare classifica in quest’edizione.

Dove vedere 1a tappa Giro d’Italia 2024 in tv e streaming

Uno dei momenti più attesi per gli appassionati di ciclismo è finalmente arrivato. Il Giro d’Italia 2024 avrà un’ampia copertura televisiva sui canali Rai e su Eurosport. La diretta della prima tappa verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport fino alle 14, poi il collegamento si sposterà su Rai 2 con Giro in diretta e Giro all’arrivo, affidati alla telecronaca di Francesco Pancani e del rientrante Davide Cassani. La tappa verrà trasmessa anche in diretta integrale su Eurosport 1 a partire dalle ore 13.30, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per fruire di questa opzione è però necessario essere abbonati a Sky Italia con il pacchetto base Sky Tv. Eurosport 1 si trova al canale 210 dell’emittente satellitare. Infine, c’è la possibilità di seguire l'evento anche in diretta streaming video, collegandosi alle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Dazn, Discovery + e GCN.