Giro d'Italia 2024: tappa 10 Pompei-Cusano Mutri. Orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Il Giro d'Italia apre la seconda settimana con una tappa impegnativa alle falde del Monte Mutria. Arrivo a 1395 metri, con dislivello di 2500. Pogacar andrà ancora all'attacco? Scopriamo dove e come sarà possibile assistere alla corsa in diretta tv o in streaming

Il Giro d'Italia 2024 tocca la boa della decima tappa. Archiviata la prima settimana di corsa, dopo il primo giorno di riposo seguito alla tappa di Napoli per la Carovana inizia la risalita dello Stivale. La tappa 10 sarà la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva), di 142 km. La partenza è prevista alle ore 13.05, l'arrivo intorno alle 17.15.

Giro d’Italia 2024, il percorso della 10a tappa

Smaltita la fatica per la tappa più lunga, ai 1395 metri di Bocca della Selva si concluderà la terza frazione più breve tra quelle in linea, superiore per chilometraggio solo alla prima e all’ultima tappa. La tappa sembra destinata a regalare spettacolo nella seconda parte. Dopo i primi 50 km del tutto pianeggianti, infatti, in quelli restanti il dislivello sarà oltre 2500 metri. Superato il traguardo volante di Arpaia, da Montesarchio si salirà fino al Monte Taburno, salita di 3 km all'8.5%, non catalogata come Gpm, ma seguita da una discesa tecnica, impegnativa e ricca di curve verso Cautano. Solo a questo punto inizierà l’ascesa verso il primo Gpm del giorno, la dura salita di Camposauro, breve, ma intensa: 6.1 km al 7.8%, con tratti al 13%. Scollinata la vetta e la relativa discesa, la leggera ascesa verso Solopaca precederà la salita verso l'Intergiro di Guardia Sanframondi (4.4 km al 7.3%). I successivi 20 km, con le ascese a Civitella Licionio e Cusano Mutri, quest’ultima con tratti al 6%, porteranno direttamente a Bocca della Selva. Si tratta di una salita lunga (17,9 km), non impossibile come pendenze (5,6% di media), simile a quella di Prati di Tivo, spezzata da un paio di tratti di discesa. Il finale sarà per scalatori puri, con gli ultimi 4 km sopra l’8% e punta al 10% a 500 metri dall'arrivo.

Pompei-Cusano Mutri: i favoriti

Il messaggio arrivato forte e chiaro dalla prima settimana del Giro d’Italia 2024 è uno solo. L’esito di ogni tappa vagamente impegnativa sembra dipendere solo dalla volontà di Tadej Pogacar. Con già tre tappe nel carniere più il tentativo di Fossano, il fuoriclasse sloveno sembra avere tutta l’intenzione di cannibalizzare la Corsa Rosa. Non si può insomma escludere a priori un altro show di Pogacar anche a Bocca di Selva, considerando che le successive tappe impegnative saranno solo a fine settimana. Riteniamo però che la 10a tappa possa essere terreno di caccia per fughe illustri. Tra i possibili vincitori allora ecco i fratelli Aurelien e Valentin Paret-Peintre, o Esteban Chaves. Gente che ha già mostrato di avere la gamba buona, al pari di Jefferson Cepeda. Attenzione anche a chi è in cerca di riscatto come Romain Bardet. Più difficile immaginare che venga lasciata libertà d’azione a Uijtedebrokes o, per parlare di italiani, a Fortunato e Tiberi, tutti nella top ten della generale, a meno che ad andare via sia un gruppetto con tutti i migliori, Pogacar incluso. Tra gli azzurri, più chances per Giulio Pelizzari, Alessandro Verre e Damiano Caruso, già fuori classifica.

Dove vedere 10a tappa Giro d’Italia 2024 in tv e streaming

La decima tappa del Giro d’Italia 2024 sarà trasmessa integralmente in diretta dai canali Rai. Il collegamento inizierà alle 12.30 su Rai Sport, dove sarà possibile vedere la prima parte della tappa. Alle 14 ci si sposterà su Rai 2 con Giro in diretta e Giro all’arrivo. Telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, sulle motocorsa Giada Borgato e Stefano Rizzato. Sarà possibile seguire la tappa in diretta integrale anche su Eurosport 1 a partire dalle ore 12.45, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per fruire di questa opzione è necessario essere abbonati a Sky Italia con il pacchetto base Sky Tv. Eurosport 1 si trova al canale 210 dell’emittente satellitare, ma è visibile anche in streaming per gli abbonati a Dazn. Diretta streaming video garantita anche sulle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Discovery +, GCN.